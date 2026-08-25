KV Mechelen, Westerlo en Beveren willen hem: 18-jarige Belg staat voor grote terug terugkeer

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KV Mechelen, Westerlo en Beveren willen hem: 18-jarige Belg staat voor grote terug terugkeer
Foto: Walfoot
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Jeremy Mbambi kan amper een jaar na zijn vertrek naar Italië alweer terugkeren naar België. De 18-jarige centrale verdediger staat open voor een nieuwe stap, terwijl meerdere clubs uit de Pro League zijn situatie volgen en hem uitzicht kunnen bieden op zijn eerste echte minuten op het hoogste niveau.

De zomermercato draait op volle toeren voor de familie Mbambi. Het begon bij de jongste telg, Jeoffrey Mbambi (15). De jonge aanvaller verliet aan het begin van de zomer de jeugdopleiding van Antwerp en trok naar Club Brugge, waar hij bij de U18 aansluit.

Enkele dagen geleden was het vervolgens de beurt aan Jediaél Mbambi (17) om de Bosuil te verlaten. De centrale verdediger, die ook in de jeugd van KV Mechelen speelde, tekende zijn eerste profcontract bij AS Saint-Étienne. Daar hoopt hij op termijn zijn debuut in het Franse profvoetbal te maken.

Nu lijkt ook de oudste van de drie, Jeremy Mbambi (18), op weg naar een transfer. Volgens onze informatie staat de Belgische U18-international dicht bij een vertrek bij Pisa, amper een jaar nadat hij voor 500.000 euro werd overgenomen van AA Gent.

Jeremy Mbambi op weg naar terugkeer naar België

Voor de voormalige jeugdspeler van KV Mechelen en Antwerp lonkt een terugkeer naar België. Drie clubs uit de Pro League zouden interesse tonen in de centrale verdediger. Daarbij gaat het om KV Mechelen, waar de familie Mbambi eerder al actief was, maar ook Westerlo en Beveren volgen zijn situatie.

Voor de 18-jarige verdediger kan dat meteen een kans betekenen om zijn eerste echte stappen in het Belgische profvoetbal te zetten. Bij Pisa bleef zijn rol voorlopig beperkt. Hij kwam slechts één keer in actie in de Coppa Italia, tegen Torino in 2025.

Het grootste deel van zijn speelminuten verzamelde Mbambi tijdens een uitleenbeurt aan US Città di Pontedera, dat uitkomt in de Serie C. De komende dagen moeten uitwijzen welke club het meest concreet wordt en of Mbambi na zijn Italiaanse avontuur effectief terugkeert naar België.

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