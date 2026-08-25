Live. Transfernieuws 25/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'
Sporting Charleroi heeft zijn competitiestart niet gemist. De Zebra's zijn de enige ploeg die, net als Club Brugge, negen op negen pakte. Toch blijven ze niet op hun lauweren rusten in het Zwarte Land, waar ze interesse tonen voor Steeve Kango van Olympique Lyon. (Lees meer)
'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'
Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' in Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief