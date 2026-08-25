Live. Transfernieuws 25/8

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'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

Sporting Charleroi heeft zijn competitiestart niet gemist. De Zebra's zijn de enige ploeg die, net als Club Brugge, negen op negen pakte. Toch blijven ze niet op hun lauweren rusten in het Zwarte Land, waar ze interesse tonen voor Steeve Kango van Olympique Lyon. (Lees meer)

'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

'Belangrijke, nieuwe details over laatste miljoenentransfer Club Brugge'

Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' in Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)

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Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
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KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

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