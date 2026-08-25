Mats Rits staat voor grote comeback: onderhandelingen met CPL-club aan de gang

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Mats Rits staat voor grote comeback: onderhandelingen met CPL-club aan de gang
Foto: © photonews
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Mats Rits lijkt dicht bij een opvallende terugkeer naar het Kiel te staan. Volgens onze informatie onderhandelt Beerschot met de 33-jarige middenvelder, die sinds deze zomer zonder club zit. Een akkoord is er nog niet, maar de gesprekken lopen en het lijkt er sterk op dat de deal rond komt.

De interesse van Beerschot in Rits raakte eerder al bekend. Nu lijkt het dossier een stap verder te staan. Omdat de middenvelder transfervrij is, hoeft Beerschot alvast geen transfersom op tafel te leggen. De onderhandelingen draaien dus vooral om de voorwaarden van een mogelijk contract. Beide partijen moeten water bij de wijn doen, maar de verwachting is dat het in de komende uren of dagen rond geraakt.

Terug naar waar het begon

Voor Rits zou een overstap naar Beerschot een bijzondere cirkel rondmaken. Hij brak als jonge speler door bij Germinal Beerschot en zette van daaruit zijn carrière verder. Nadien speelde hij onder meer voor Jong Ajax, KV Mechelen, Club Brugge en Anderlecht.

Vooral bij Club Brugge bouwde hij een stevige reputatie op als betrouwbare en ervaren middenvelder. Later trok hij naar Anderlecht, maar daar verdween hij afgelopen seizoen steeds verder naar de achtergrond.

Rits moest lange tijd vanuit de tribune toekijken en speelde nauwelijks nog een rol in de plannen. Hij kwam twee keer in actie bij de Futures. Tijdens de play-offs werd hij opnieuw bij de kern gehaald, net zoals op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie, maar een echte sportieve heropleving kwam er niet meer.

Ervaring voor Beerschot

Sinds juli is Rits transfervrij en daardoor kan hij op zijn gemak een nieuwe club kiezen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog ongeveer 500.000 euro.

Voor Beerschot zou zijn komst vooral een flinke dosis ervaring betekenen. De middenvelder kent het Belgische voetbal door en door en heeft bovendien een verleden op het Kiel, wat zijn mogelijke terugkeer extra bijzonder maakt.

De onderhandelingen zijn nog niet helemaal afgerond, maar de piste is concreet. Als beide partijen tot een akkoord komen, kan Rits na jaren bij verschillende Belgische topclubs opnieuw belanden bij de club waar zijn profcarrière ooit echt begon. (JW)

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