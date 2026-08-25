Mét impact op de Jupiler Pro League én de toekomst van ons Europees voetbal: belangrijke week én kalenders

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Mét impact op de Jupiler Pro League én de toekomst van ons Europees voetbal: belangrijke week én kalenders
Foto: © photonews
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Deze week beslist alweer over heel veel wat de kalenders betreft voor het najaar. En ook voor het Belgisch voetbal kan er veel beslist worden, ook naar de toekomst toe. Waar mogen de Belgische teams zich aan verwachten? Deze week worden alweer veel vragen van een antwoord voorzien en de sleutel ligt zeker nog bij KAA Gent.

Deze week worden de laatste geheimen van de voorrondes in de Champions League, Europa League en Conference League ontrafeld. Daarna weten we welke 108 teams (3x36) dit seizoen nog aanspraak kunnen maken op een Europese prijs. 

Club Brugge speelt zeker in de Champions League, Union zeker in de Europa League. STVV (na de 1-0 tegen Omonia Nicosia) en Anderlecht (na de 0-3 bij Kairat Almaty) lijken ook op weg naar de Europa League, maar hebben als het fout zou lopen nog het vangnet van de Conference League.

KAA Gent heeft een missie deze week

Voor KAA Gent wordt het maximaal die Conference League. En dan mogen zij niet verliezen in Edinburgh na de 0-0 in eigen huis tegen Hibernian. De Buffalo's geloven er nog in, maar beseffen eens te meer dat er ook aanvallend versterking zal moeten komen.

Nochtans wordt het voor de Belgische coëfficiënt belangrijk dat Gent zich weet te plaatsen, zodat we alles samen 34 tot 38 (als STVV en Anderlecht zich plaatsen voor de Europa League) wedstrijden in de League Phase hebben om extra punten te verzamelen én zo hoog mogelijk uit te komen in het klassement van 36 ploegen.

De top-24 als het ultieme doel voor alle vijf de Belgische teams

De top-24 halen levert extra bonussen op, maar dat Union SG zich niet kon plaatsen voor de Champions League zorgde er alvast voor dat zij geen zes extra punten verzamelden (1.200 als je het deelt door de vijf Belgische ploegen).

Met oog op de zevende plaats lijkt alles er goed uit te zien - de kloof met Nederland is vrij groot. Dat zou een beter ticket opleveren voor het nummer drie in de Jupiler Pro League (of de bekerwinnaar als die niet in de top-3 eindigt), maar het verschil tussen zevende en achtste (onze huidige plaats) is niet zo groot qua tickets.

De zesde plaats levert dan weer wél veel op, met ook twee rechtstreekse tickets voor de Champions League onder meer. Maar dan moeten we de kloof met Portugal proberen te dichten en dat lijkt absoluut niet makkelijk.

Voorlopig pakten we dit seizoen al 3.000 punten, terwijl Portugal op 4.000 zit en zo de kloof uitdiepte tot 5.600 punten. Als we daar voorbij willen, dan hebben we KAA Gent in de League Phase nodig én zal er minstens één team heel ver moeten doorstoten - of de Portugezen moeten het plots heel slecht gaan doen.

Club Brugge kan stilaan inschatten waar het zich mag aan verwachten

Steeds meer ploegen hebben zich ondertussen met zekerheid weten te plaatsen voor een bepaalde League Phase. En de komende drie dagen worden de laatste tickets definitief verdeeld. Hier en daar wordt al een prognose in detail met de supporters gedeeld.

In de Champions League zou het voor Club Brugge wel eens héél pittig kunnen worden. Ze zullen bij de loting in pot 2 terechtkomen, maar dat is in de nieuwe systemen van de Champions League iets minder belangrijk dan vroeger.

Krijgt Club Brugge een loodzware loting of komen er ook 'haalbare' kaarten op de weg van blauw-zwart?

Uit pot 1, 2, 3 en 4 worden telkens twee tegenstanders gekozen. Eentje thuis, eentje op verplaatsing. In pot 1 en 2 zitten er eigenlijk alleen maar absolute toplanden. PSG, Bayern, Barcelona, Arsenal, Manchester City: kies maar welke tegenstander het meest haalbaar is in die eerste pot.

📌 Champions League - Projected Pots.

✅ 7 clubs predicted to claim last spots:

🇫🇷 Lyon
🇳🇴 Bodø/Glimt
🇭🇷 Dinamo Zagreb
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic
🇸🇰 Slovan Bratislava
🇬🇷 AEK Athens
🇮🇱 Hapoel Beer Sheva pic.twitter.com/IA6texJIQw

— Football Rankings (@FootRankings) August 12, 2026

Een loting met verder AS Roma, Manchester United, RB Leipzig, Galatasaray, Stuttgart en Celtic zou het heel zwaar kunnen maken voor Club Brugge, terwijl het even goed PSV, Real Betis, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Slavia Praag en Hapoel Beer Sheva zou kunnen worden.

De loting zal van belang zijn, want de top-24 wordt ook deze jaargang enorm belangrijk voor blauw-zwart. Daarvoor moet een punt of negen gepakt geworden gemiddeld genomen en dus zijn er toch maar beter een paar haalbare kaarten bij.

Wat kunnen Union SG, Anderlecht, STVV (en Gent) verwachten van de (eventuele) groepsfase?

Ook in de Europa League voor Union SG (en mogelijk Anderlecht en STVV) en de Conference League kan het qua loting alle kanten uit. In de Europa League ziet het er naar uit dat Juventus, Leverkusen, AC Milan, Benfica, Marseille, Hoffenheim en Crystal Palace bij de tegenstanders kunnen zijn.

En zelfs in de Conference League lijkt er met Atalanta, Sporting Braga, Ajax, Glasgow Rangers, Monaco en Brighton & Hove Albion onder meer ook nog heel wat lekkers over te schieten voor de Belgische club(s) die daar eventueel de trommel zouden ingaan.

De kalenders op een rijtje, met ook impact op Jupiler Pro League

De loting voor de Champions League is op 27 augustus, die voor de Europa League en Conference League op 28 augustus. De speeldata voor Club Brugge zijn 8-10 september, 13-14 oktober, 20-21 oktober, 3-4 november, 24-25 november, 8-9 december, 19-20 januari en 27 januari.

Voor Union SG (en eventueel Anderlecht en/of STVV) is dat 16-17 september, 15 oktober, 22 oktober, 5 november, 26 november, 10 december, 21 januari en 28 januari. In de Conference League zijn de data 15 en 22 oktober, 5 en 26 november en 10 en 17 december.

Dat zal ook betekenen dat Union SG, Anderlecht en STVV in die weken al zeker op zondag zullen spelen in de Jupiler Pro League. Als ook KAA Gent zich weet te plaatsen, dan ligt de voetbalkalender op die manier meteen heel wat vaster. Daarover zal begin september gecommuniceerd worden, nadat de terugwedstrijden achter de rug zijn.

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