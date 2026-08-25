Nabil Dirar heeft op zijn 40e opvallende nieuwe uitdaging beet

Nabil Dirar heeft op zijn 40ste nog lang geen genoeg van het voetbal. De voormalige speler van Club Brugge en Westerlo heeft een contract voor één seizoen ondertekend bij Santa Lucia FC, een club uit de Maltese tweede klasse. Daarmee keert hij verrassend terug op het veld nadat hij sinds de zomer van 2025 zonder club zat.

Dirar heeft een lange en bijzonder internationale carrière achter de rug. De flankspeler bezit zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit en is in ons land vooral bekend van zijn periodes bij Club Brugge en Westerlo. Voor blauw-zwart kwam hij 158 keer in actie, terwijl hij voor Westerlo 60 wedstrijden speelde.

Opnieuw aan de slag op zijn 40ste

Buiten België droeg Dirar onder meer het shirt van AS Monaco, Fenerbahçe, Kasimpasa en FC Schifflange 95. In 2024 trok hij nog naar Gostivar in Noord-Macedonië. Na één seizoen kwam daar een einde aan en leek zijn spelerscarrière stilaan voorbij, maar Santa Lucia FC zorgt nu voor een nieuw hoofdstuk.

Dirar reageerde zelf bijzonder enthousiast op Instagram. “Ik ben heel blij en trots dat ik op mijn 40ste bij deze ploeg kan aansluiten en aan een nieuw avontuur kan beginnen”, schreef hij.

De ervaren flankspeler benadrukt dat hij niet alleen komt om zelf nog wedstrijden te spelen. Hij wil zijn ervaring ook delen met de jongere spelers binnen de kern. “Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen van de groep, de jongeren helpen en mijn energie en mentaliteit meebrengen.”





Meteen ambitieus

Dirar maakt er bovendien geen geheim van dat hij niet naar Malta trekt om rustig uit te bollen. Santa Lucia FC mikt hoog en de voormalige Marokkaanse international sluit zich volledig bij die ambitie aan.

“Ons doel is duidelijk: alles geven om voor de titel te gaan en kampioen te worden”, klinkt het. Dirar beseft dat dat niet vanzelf zal gaan, maar gelooft dat de ploeg met hard werk, samenhorigheid en discipline ver kan komen.

Voor Santa Lucia is zijn komst in elk geval een opvallende transfer. Dirar brengt ervaring mee uit België, Frankrijk, Turkije, Luxemburg en Noord-Macedonië en begint nu op zijn 40ste aan alweer een nieuw buitenlands avontuur.