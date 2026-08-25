OFFICIEEL: STVV vangt 3 miljoen euro voor vertrekker

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: STVV vangt 3 miljoen euro voor vertrekker
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Sint-Truiden zag al meerdere pionnen vertrekken. De Kanaries verdienden al aardig wat miljoenen, maar voegen daar nu nog een mooie som aan toe voor Loïc Mbe Soh. De verdediger trekt naar Tsjechië.

Mbe Soh trekt naar Sparta Praag

Loïc Mbe Soh (25) ontbrak het afgelopen weekend op training bij de Limburgers. STVV kwam niet in actie omdat het duel tegen Union verplaatst werd door Europese verplichtingen. Dat voedde de geruchten over een transfer van de verdediger en die geruchten leken gefundeerd.

STVV maakt namelijk bekend dat Mbe Soh naar Sparta Praag trekt. "Loïc Mbe Soh vervolgt zijn carrière bij Sparta Praag. Een zomertransfer na een memorabel winters doelpunt", klinkt het.

STVV ontvangt 3 miljoen euro voor Mbe Soh

De Tsjechische topclub kondigt tegelijkertijd de komst van de achterspeler aan. Mbe Soh vervangt Asger Sørensen, die na vier seizoenen in de Tsjechische hoofdstad naar FC Kopenhagen trekt. Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Mbe Soh tekent.

Volgens Transfermarkt vangt STVV 3 miljoen euro voor de transfer. Dat is een mooie som, zeker als je weet dat de Kanaries begin dit jaar zelf slechts 500.000 euro op tafel legden om Mbe Soh over te nemen van Beerschot.

Mbe Soh verlaat STVV met 16 wedstrijden op de teller. Daarin scoorde hij 2 goals. Voor Beerschot speelde hij 52 wedstrijden (4 doelpunten, 2 assists). Het jeugdproduct van PSG speelde verder ook voor de B-ploeg van de Parijzenaren, Nottingham Forest, Guingamp (huur) en Almere City (huur).

Rosický looft Mbe Soh voor zijn technische en fysieke kwaliteiten

Tomáš Rosický, de sportief directeur van Sparta Praag, is opgetogen over de komst van Mbe Soh. Op de clubwebsite prijst hij de verdediger om zijn technische en fysieke kwaliteiten en zijn stijl van verdedigen. Sparta haalt hem aan boord om nu meteen zijn stempel te drukken, maar ook in de toekomst.

De kassa van STVV tikt aardig aan. Het ving eerder al 7 miljoen euro voor de transfer van Rihito Yamamoto naar SC Freiburg. Daartegenover staan volgens Transfermarkt transferuitgaven van 5,2 miljoen euro.

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Sparta Praag
Loïc Mbe Soh

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