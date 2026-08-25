OFFICIEEL: Vital Borkelmans heeft opvallende uitdaging helemaal beet
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Vital Borkelmans heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden. De 63-jarige Limburger is aan de slag als hoofdtrainer van Forca Kochi in India.
OFFICIEEL: Vital Borkelmans heeft opvallende uitdaging helemaal beet
De overgang van Vital Borkelmans naar Forca Kochi uit India is helemaal rond. Onze landgenoot wordt door zijn nieuwe werkgever voorgesteld op de clubkanalen.
Borkelmans wordt omschreven als een legende van Club Brugge. Hij wordt geroemd om zijn jarenlange ervaring in het Europese en Aziatische voetbal en zijn leiderschap en voetbalfilosofie.
De voormalige Rode Duivel was sinds oktober 2025 een vrij man. Hij zag toen een einde komen aan zijn periode als technisch directeur bij de Iraakse club Al-Zawraa SC. Nu gaat hij opnieuw aan de slag als coach, een functie die hij eerder al bekleedde bij onder meer Dender en de nationale ploeg van Jordanië.
A new chapter begins with a coach who has lived the game at its highest levels! 📖✨— forcakochi (@forcakochi) August 24, 2026
From representing Belgium at two FIFA World Cups and becoming a Club Brugge legend, to helping guide Belgium’s golden generation to the top of the FIFA rankings pic.twitter.com/RUx3RabeeM
Vital Borkelmans heeft een opvallende nieuwe uitdaging gevonden. De 63-jarige Limburger is aan de slag als hoofdtrainer van Forca Kochi in India en kan binnenkort mogelijk opnieuw samenwerken met een landgenoot.
Nieuwe uitdaging in India
Vital Borkelmans is begonnen aan een bijzonder hoofdstuk in zijn trainerscarrière. De voormalige Rode Duivel vertrekt naar India, waar hij de komende maanden aan het roer staat bij Forca Kochi, zoals we vorige maand al meldden.
De 63-jarige Limburger zal er minstens vier maanden actief zijn in de Indiase Super League. Borkelmans maakt nu daadwerkelijk de overstap en begint aan een avontuur dat hem naar een compleet andere voetbalcultuur brengt.
Voor de ervaren trainer is het bovendien niet zijn eerste internationale opdracht. Borkelmans bouwde de voorbije jaren een ruime ervaring op buiten België en krijgt nu de kans om een relatief jonge club te begeleiden.
Forca Kochi is ambitieuze nieuwkomer
Forca Kochi is geen traditionele grootmacht uit het Indiase voetbal. De club werd pas twee jaar geleden opgericht en heeft meteen een opvallend internationaal profiel. Bollywood-acteur en regisseur Prithviraj Sukumaran behoort tot de initiatiefnemers achter de club.
Ook op sportief vlak kijkt Forca Kochi duidelijk verder dan de eigen landsgrenzen. In de spelersgroep zitten onder anderen twee Spanjaarden, een Braziliaan en een speler uit Curaçao. Met Borkelmans wordt daar nu een Belgische coach aan toegevoegd.
De Limburger krijgt dus de opdracht om verschillende voetbalculturen samen te brengen en van de nieuwkomer een competitieve ploeg te maken.
Mogelijk nog een Belg naar Kochi
Borkelmans is voorlopig de enige Belg binnen de club, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Volgens Het Nieuwsblad wordt er namelijk gekeken naar de mogelijkheid om ook een Belgische physical coach aan te trekken.
Een landgenoot zou Borkelmans kunnen bijstaan in de dagelijkse werking en tegelijk voor een vertrouwde samenwerking zorgen. De naam van de mogelijke kandidaat is voorlopig niet bekendgemaakt.
Van Irak naar India
Zijn vorige opdracht bracht Borkelmans nog naar Irak. Daar was hij actief bij Al-Zawraa SC, waar hij de functie van technisch directeur vervulde. Aan die samenwerking kwam in oktober 2025 een einde.
Nu kiest hij opnieuw voor een buitenlandse uitdaging, maar dit keer ligt zijn focus volledig op het trainersvak. Bij Forca Kochi wacht hem een avontuur waarin hij niet alleen sportieve resultaten moet boeken, maar ook mee vorm kan geven aan de identiteit van een jonge club.
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