PSV kaapt 17-jarig talent weg bij KRC Genk

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Wout Willemsen staat voor een terugkeer naar PSV. De 17-jarige defensieve middenvelder verlaat Racing Genk en trekt opnieuw naar Eindhoven, waar hij eerder al een deel van zijn jeugdopleiding doorliep. Daarmee komt er snel een einde aan zijn tweede periode buiten Nederland.

Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt de transfer op korte termijn afgerond. Willemsen zou woensdag zijn contract bij PSV ondertekenen, op voorwaarde dat de laatste formaliteiten geen problemen opleveren.

PSV haalt de defensieve middenvelder Wout Willemsen (17) naar Eindhoven. Komt over van Genk. Zal - ijs en weder dienende - morgen zijn verbintenis tekenen. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 25, 2026

Terug naar oude club

De overstap is opvallend, omdat Willemsen net bij PSV speelde voordat hij richting Genk trok. Hij kwam in 2019 in Eindhoven terecht en maakte later de keuze voor de jeugdopleiding van Racing Genk.

Daar zette hij snel stappen. Op amper 15-jarige leeftijd ondertekende Willemsen al zijn eerste profcontract bij de Limburgers. Vorig seizoen kwam hij voornamelijk uit voor de U18, waar hij zijn verdere ontwikkeling als defensieve middenvelder voortzette.

Dit seizoen leek een stap richting Jong Genk mogelijk. Op de openingsspeeldag tegen KAS Eupen zat Willemsen op de bank, maar speelminuten kreeg hij toen niet.





Nieuwe kans in Eindhoven

Een officieel debuut voor Jong Genk kwam er uiteindelijk dus niet. In plaats daarvan kiest de 17-jarige nu voor een terugkeer naar de club die hij goed kent.

Bij PSV kan Willemsen zijn ontwikkeling opnieuw voortzetten in een vertrouwde omgeving. Voor Racing Genk betekent zijn vertrek dat een jonge middenvelder uit de eigen opleiding andere oorden opzoekt nog voor hij zich bij Jong Genk kon doorzetten.