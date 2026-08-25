'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Sporting Charleroi wil shoppen bij Franse topclub'
Foto: © photonews
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Sporting Charleroi heeft zijn competitiestart niet gemist. De Zebra's zijn de enige ploeg die, net als Club Brugge, negen op negen pakte. Toch blijven ze niet op hun lauweren rusten in het Zwarte Land, waar ze interesse tonen voor Steeve Kango van Olympique Lyon.

Charleroi toont interesse in Steeve Kango van Olympique Lyon

Charleroi  is sterk begonnen aan de competitie. De Carolo's wonnen van OHL (3-1), Lommel (0-1) en KV Mechelen (2-0) en rijden voorlopig een foutloos parcours. En dat na het vertrek van onder meer sterkhouders Yacine Titraoui en Étienne Camara. Sterk.

Charleroi haalde ook al enkele spelers, zoals Severine Nioule bij het Zweedse Häcken, maar zou nu interesse tonen voor een rechtsachter. Journalist Sacha Tavolieri meldt dat de Henegouwers concrete belangstelling hebben voor Steeve Kango van het Franse Olympique Lyon.

Kango speelde al zes keer voor Lyon

Kango is met zijn 19 jaar nog piepjong, maar heeft al zes keer voor de hoofdmacht van Lyon gespeeld. Hij mocht vier keer optreden in de Ligue 1, waarvan één keer als basisspeler. Daarnaast stond hij twee keer in de basis in de achtste finales van de Europa League tegen Celta de Vigo.

De onderhandelingen zijn nog niet gestart, maar Charleroi zou de komende dagen weleens tot actie kunnen overgaan, weet Tavolieri. Kango heeft bij Lyon nog een contract tot midden 2029 en moet volgens Transfermarkt momenteel 1 miljoen euro kosten.

Charleroi incasseerde al 8 en 4 miljoen

Dat zou hem meteen de duurste inkomende transfer van de Carolo's dit seizoen maken. Voor Nioule betaalden ze 300.000 euro. Aan de uitgaande zijde mocht Charleroi 8 en 4 miljoen bijschrijven voor Titraoui en Camara.

Als Kango naar Charleroi trekt, zal hij op de rechtsachter meer dan waarschijnlijk de concurrentie moeten aangaan met Kevin Van Den Kerkhof. De 30-jarige Fransman, die overkwam van FC Metz, stond op de eerste drie speeldagen telkens in de basis en deelde al twee assists uit.

Hij gaf een beslissende pass tegen zowel OHL als KV Mechelen. Met Kango erbij zou Charleroi de concurrentie aanscherpen, wat alleen maar goed is als je grote ambities koestert.

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