Sporting Hasselt pakt uit met verrassende terugkeer

Nicolas Orye staat voor een terugkeer naar Sporting Hasselt. Volgens onze informatie gaat de 27-jarige aanvaller opnieuw aan de slag bij de club waar hij eerder al twee seizoenen actief was. Orye zit sinds deze zomer zonder ploeg nadat zijn contract bij Patro Eisden Maasmechelen afliep.

Voor Sporting Hasselt betekent zijn komst extra ervaring voor de aanval. Orye kent de club, de omgeving en het Belgische voetbal bijzonder goed. Bovendien komt hij terecht bij een ploeg die uitstekend aan het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League is begonnen.

Terug naar vertrouwde omgeving

Orye doorliep in zijn carrière verschillende Belgische clubs. Hij stond onder contract bij Waasland-Beveren, maar kwam er niet in actie voor het eerste elftal en werd verschillende keren uitgeleend. In 2018 volgde een definitieve transfer naar KSK Heist.

Daar vond de aanvaller de nodige stabiliteit. Orye speelde uiteindelijk 137 wedstrijden voor Heist en bouwde er een stevige reputatie op. In 2023 maakte hij de overstap naar Sporting Hasselt, waar hij twee seizoenen bleef.

Daarna volgde een nieuw avontuur bij Patro Eisden Maasmechelen. Zijn verblijf bij de Limburgse club bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen. Sinds deze zomer was hij transfervrij en kon hij dus zonder transfersom op zoek naar een nieuwe ploeg. Eerder in zijn carrière kwam Orye ook uit voor Lommel. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 200.000 euro.

Hasselt start met zes op zes

Zijn terugkeer komt op een interessant moment voor Sporting Hasselt. De promovendus is bijzonder sterk aan het seizoen begonnen en staat na twee wedstrijden met het maximum van zes punten.





Eerst werd FCV Dender verslagen, daarna volgde ook een overwinning tegen Francs Borains. Daardoor heeft Hasselt meteen vertrouwen opgebouwd in zijn eerste weken in de Challenger Pro League.

Met Orye krijgt de ploeg er nu een aanvaller bij die de club al kent en meteen ervaring kan toevoegen. Deze week wacht opnieuw een thuiswedstrijd, wanneer Jong Gent op bezoek komt.