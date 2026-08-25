Trabzonspor verblijdt Mo Salah met komst ex-ploegmaat

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Trabzonspor verblijdt Mo Salah met komst ex-ploegmaat
Foto: © photonews
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Trabzonspor AS heeft met de komst van Mo Salah een absolute stunt verwezenlijkt. De Turkse subtopper overtuigde de Egyptische sterspeler met heel veel geld. Ook ex-ploegmaat Fabinho maakt de oversteek.

Lorenz Lomme

Trabzonspor verblijdt Mo Salah met komst ex-ploegmaat

Even leek Darwin Núñez op weg naar Trabzonspor, maar die transfer sprong uiteindelijk af. De spits werd uitgeleend aan Al-Diriyah.

Wie wel naar Trabzonspor trekt, is Fabinho (32). De Braziliaanse middenvelder komt transfervrij over van Al-Ittihad en gaat opnieuw samenspelen met Mohamed Salah. De twee waren bij Liverpool beiden sterkhouders.

Fabinho was bij Al-Ittihad goed voor 111 duels, waarin hij 7 keer scoorde en 9 assists uitdeelde. In Turkije is hij deze zomer al de zoveelste ster die zijn handtekening zet. Onder meer Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Mohamed Salah gingen aan de slag in de Süper Lig. Fabinho tekent voor twee jaar.

Lorenz Lomme

'Trabzonspor blijft gaan: ex-ploegmaat Mo Salah op komst'

Volgens journalist Sacha Tavolieri zal ook Darwin Núñez naar Trabzonspor verhuizen. Hij spreekt over een "done deal". De Uruguayaanse spits maakt op huurbasis voor één seizoen de overstap van het Saoedische Al-Hilal FC.

Núñez zou zaterdag naar Turkije afreizen om alles af te ronden. Trabzonspor zou Besiktas aftroeven in het dossier. 

Núñez wordt zo herenigd met Mohamed Salah. Beide spelers kennen elkaar nog uit hun periode bij Liverpool. Núñez was voor de Reds goed voor 40 goals in 143 wedstrijden, maar kon nooit helemaal overtuigen.

In 2025 koos hij voor een lucratieve overstap naar Saoedi-Arabië, maar nu komt hij dus opnieuw in Europa voetballen.

Trabzonspor AS heeft met de komst van Mo Salah een absolute stunt verwezenlijkt. De Turkse subtopper overtuigde de Egyptische sterspeler met… héél véél geld.

De voorbije seizoenen deed Trabzonspor AS niét mee voor de prijzen in de Turkse Süper Lig. Karadeniz Firtinasi - zoals hun bijnaam klinkt - eindigden de voorbije jaren respectievelijk op plaatsen drie, zeven, drie en zes. 

In voetbalseizoen 2021-2022 pakte Trabzonspor - na 38 jaar zonder prijs- de laatste van zeven landstitels. Ook anno 2026 wordt de club niet tot de traditionele Turkse topclubs gerekend. 

Trabzonspor is géén traditionele Turkse topclub

Galatasaray SK, Feberbakçe SK en Besiktas JK staan in de rangorde nog boven Trabzonspor. Karadeniz Firtinasi hoopt dat Mo Salah daar enigszins verandering in kan brengen. 

De Egyptenaar was overigens héél lang onderweg naar Besiktas. Trabzonspor kaapte de deal in laatste instantie. Hoe de 34-jarige Egyptenaar werd overtuigd? Met centen.

liverpool union salah nunez moris
© photonews

De Turkse media hebben het jaarloon van Salah ondertussen op straat gegooid. De 111-voudig Egyptisch international gaat in Trabzon maar liefst zeventien miljoen euro per jaar verdienen. 

Salah wordt op die manier de absolute grootverdiener uit de geschiedenis van het Turkse voetbal. En dat loonbriefje is niet alles. De Egyptenaar krijgt eveneens 25 procent van de opbrengsten die zijn portretrechten zullen genereren. 

17 miljoen euro per jaar + héél véél geld uit portretrechten

Salah zal dus een pak miljoenen extra verdienen aan shirts die zijn naam dragen, merchandising en andere prullaria. Moeten we er een teken van maken dat de fanatieke aanhang van Trabzonspor het geld zal laten rollen? 

Trabzonspor betaalde geen transfersom voor Salah. De Egyptenaar was transfervrij nadat zijn contract bij Liverpool FC werd ontbonden. De middenvelder leek op weg naar het Midden-Oosten, maar uiteindelijk maakte Salah een andere keuze.

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