Veeg teken: zal Romeo Vermant deze zomer nog vertrekken bij Club Brugge?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Veeg teken: zal Romeo Vermant deze zomer nog vertrekken bij Club Brugge?
Foto: © photonews
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Verlaat Romeo Vermant deze zomer nog Club Brugge? Dat ziet er niet meteen naar uit, omdat het niet mag. Maar dan zal de jonge Belg zich wel moeten verzoenen met nog een jaartje toch ook vooral veel op de bank zitten, want in de pikorde zal hij voorlopig onder Nicolo Tresoldi moeten plaatsnemen.

Hugo Siquet, Romeo Vermant, Jorne Spileers, Nicolo Tresoldi en Joaquin Seys. Dat zijn de vijf spelers waar ze bij Club Brugge onder geen beding een strik wilden doen in deze zomermercato. Zij moeten - net als de nieuwkomers en oudgedienden Vanaken en Mechele - blijven op Jan Breydel.

Voor Tresoldi en Seys kwamen er de voorbije weken heel wat aanbiedingen en zeker voor/rond Tresoldi kan het nog wel eens een hete zomer worden. Hij wordt het hof gemaakt door topclubs als AS Roma en de laatste tijd ook Barcelona. 

Tresoldi moet absoluut blijven bij Club Brugge: een veeg teken?

Dat er al een aanbieding van 35 miljoen euro werd geweigerd? Dat is dan weer koren op de molen voor diverse analisten om de situatie van Romeo Vermant bij Club Brugge toch eens wat specifieker onder de loep te gaan nemen.

Zolang Tresoldi bij Club Brugge het mooie weer maakt, lijkt het ons ondenkbaar dat Vermant zijn plaats zal gaan innemen als eerste spits bij blauw-zwart. En dus wordt het voor de jonge Belg nog een seizoentje tweede viool spelen.

Romeo Vermant mag niet weg bij Club Brugge

En dat ondanks het feit dat Vermant vorig jaar vurig had gehoopt dit seizoen de eerste spits te kunnen zijn. Dat kan voor wrijvingen zorgen en het is in ieder geval geen blijk van groot vertrouwen in hem dat Tresoldi onder geen beding lijkt te mogen vertrekken.

"Je kan een speler waarvoor je 35 miljoen euro weigert heel moeilijk op de bank zetten. Dat gaat toch wel in het nadeel van Vermant doorspelen", beseft ook Frank Boeckx in de HLN Voetbalpodcast. Al heeft de jongeling wel een grote rol binnen de blauw-zwarte kleedkamer en ook al is hij ook een van de spelers die dus niet mag vertrekken.

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