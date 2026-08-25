Yann Sommer zet naast Club Brugge plots opvallende stap in... Portugal

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Yann Sommer zet naast Club Brugge plots opvallende stap in... Portugal
Foto: © photonews
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Yann Sommer heeft amper enkele weken na zijn komst naar Club Brugge ook naast het veld een opvallende stap gezet. De Zwitserse doelman is mee ingestapt in een investeringsproject rond Estrela da Amadora, een Portugese eersteklasser uit de buurt van Lissabon. Ook enkele andere grote namen uit het Europese voetbal doen mee.

De investeerdersgroep heeft 90 procent van de aandelen van de SAD, de vennootschap achter het professionele voetbalteam, overgenomen. Voor dat pakket zou ongeveer 40 miljoen euro op tafel zijn gelegd. Naast Sommer maken ook Thomas Müller en Mats Hummels deel uit van het project.

Volgens Sporza behoort Sommer tot de Duitse investeerdersgroep die nu de grote meerderheid van Estrela da Amadora in handen heeft. Voor de 37-jarige doelman is het een opvallende activiteit naast zijn sportieve carrière, die hem deze zomer nog naar België bracht.

Grote namen stappen mee in project

Estrela da Amadora komt uit op het hoogste Portugese niveau en is gevestigd in Amadora, net boven Lissabon. De club krijgt met de nieuwe eigenaars dus meteen een opvallende internationale uitstraling.

Sommer beschikt zelf over een indrukwekkend voetbalverleden. Hij verzamelde 94 interlands voor Zwitserland en stond onder de lat bij onder meer FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Inter Milan. Daarnaast speelde hij eerder ook nog voor andere Zwitserse clubs.

Afgelopen zomer kon Club Brugge hem transfervrij binnenhalen. Zijn contract bij Inter was afgelopen, waardoor blauw-zwart geen transfersom hoefde te betalen.

Meteen sterk begonnen in Brugge

Ook sportief is Sommer voorlopig uitstekend gestart aan zijn Belgische avontuur. In zijn eerste vier officiële wedstrijden voor Club Brugge hield hij drie keer de nul. Slechts één keer moest hij zich gewonnen geven.

Dat ene tegendoelpunt viel in de Supercup tegen Union SG. Sindsdien bleef Sommer foutloos en groeide hij snel uit tot een betrouwbare pion in de Brugse defensie.

Naast zijn rol onder de lat bouwt hij dus nu ook mee aan een voetbalproject in Portugal. Met Müller en Hummels aan zijn zijde krijgt die investering meteen behoorlijk wat uitstraling.

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