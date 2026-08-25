Zeven gewonden na pyro-incident: harde kern van Feyenoord komt met ongezien statement

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zeven gewonden na pyro-incident: harde kern van Feyenoord komt met ongezien statement
Foto: © photonews
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Feyenoord won afgelopen weekend met 2-5 op het veld van Cambuur, maar het sportieve verhaal verdween achteraf bijna volledig naar de achtergrond. De wedstrijd werd na twaalf minuten een halfuur stilgelegd door incidenten met pyrotechnisch materiaal vanuit het bezoekersvak. Zeven supporters van Cambuur raakten gewond en er kwamen ook fakkels op het veld terecht.

De gebeurtenissen zorgden nadien voor veel verontwaardiging, maar vanuit een deel van de harde kern van Feyenoord kwam een opvallend andere reactie. De groep Rotterdam Radicals verspreidde een uitgebreid statement waarin de ernst van de incidenten sterk wordt gerelativeerd en vooral wordt uitgehaald naar mensen die strengere maatregelen vragen.

Harde kern minimaliseert incidenten

In hun boodschap beginnen de Rotterdam Radicals ironisch door te stellen dat “een klein groepje mensen” opnieuw alles zou verpesten. Daarmee doelen ze echter niet op de supporters die het vuurwerk afstaken, maar op mensen die volgens hen elk incident aangrijpen om het supportersgedrag te veroordelen.

De groep vindt dat de gebeurtenissen buiten proportie worden opgeblazen. Dat Cambuur inmiddels zeven gewonden bevestigde, wordt in het statement zelfs spottend aangehaald. De Rotterdam Radicals vergelijken de berichtgeving sarcastisch met een nieuw Heizeldrama en noemen die framing een “lachertje”.

Volgens hen was er geen intentie om supporters in de thuisvakken te raken. Ze schrijven dat rook door de wind richting Cambuur-fans trok en dat een stuk vuurwerk via het dak in een thuisvak belandde. Ook de fysieke en mentale gevolgen voor de getroffen supporters worden in het statement sterk geminimaliseerd.

Veel kritiek op toon van statement

Dat maakt de reactie bijzonder gevoelig. Niet alleen omdat er effectief zeven mensen gewond raakten, maar ook omdat de groep slachtoffers en verontruste supporters op een kleinerende manier wegzet.

De wedstrijd kon na ongeveer een halfuur hervat worden en Feyenoord won uiteindelijk ruim met 2-5. Toch zal vooral de nasleep blijven hangen. De combinatie van vuurwerk in en rond de tribunes, gewonde supporters en het provocerende statement vanuit een deel van de Feyenoord-aanhang dreigt nog een stevig vervolg te krijgen.

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