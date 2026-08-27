DONE DEAL: Antwerp slaat stevige slag en heeft gedroomde speler beet

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Antwerp slaat stevige slag en heeft gedroomde speler beet
Foto: © photonews
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Antwerp heeft de komst van Mauricio Benitez aangekondigd. Dat deden ze in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media. "Mauricio Benitez komt definitief over van Boca Juniors. De Argentijnse middenvelder heeft op de Bosuil een contract getekend voor 4 seizoenen. Het voorbije anderhalf jaar speelde Mauricio bij ons op uitleenbasis waarin hij 41 keer in actie kwam en 3 doelpunten scoorde."

In de winter van 2025 huurde Antwerp de 22-jarige Argentijn Mauricio Benitez van Boca Juniors, waar hij maar weinig aan de bak kwam. Benitez speelde uiteindelijk liefst anderhalf jaar op huurbasis bij The Great Old en maakte daarbij indruk.

Er zat een aankoopoptie van 4,5 miljoen euro bij de huurovereenkomst van Benitez. Dat bedrag was te hoog voor Antwerp, waardoor een overname niet aan de orde bleek. Na onderhandelingen met Boca Juniors kon Antwerp de 4,5 miljoen verlagen naar een bedrag dat rond de helft zou liggen.

Royal Antwerp vindt dan toch nog een vergelijk rond Mauricio Benitez

Volgens Argentijnse bronnen zou het gaan om een bedrag van zo'n 2,2 miljoen euro plus bonussen en een doorverkooppercentage. Op die manier is er na veel vijven en zessen dan toch nog een vergelijk gevonden tussen alle partijen.

En zo zien we Benitez dus ook de komende jaren op De Bosuil. De speler tekende voor liefst vier seizoenen in Deurne-Noord. De speler zelf had ook heel hard aangegeven dat hij wilde blijven in Antwerpen en zich er heel goed voelde de voorbije weken, maanden en zelfs jaren.

Coach Marvin Compper in de wolken met de komst van Benitez

Met 27 wedstrijden vorig seizoen was hij ook een van de sterkhouders, ook al leverde dat geen Europees voetbal op en alles bij elkaar zelfs een serieus teleurstellend seizoen. Toch lijkt hij nu klaar te zijn om met Antwerp het tij te keren - The Great Old begon met 7 op 9 ook prima aan het nieuwe seizoen.

Nieuwe Antwerp-coach Marvin Commper lijkt dus ook fan te zijn van Benitez, aangezien ook hij de Argentijn graag ziet komen. Met Benitez hopen ze op de Bosuil dat dit seizoen beter zal lopen dan het vorige. Wat verwacht u van de Argentijnse speler?

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