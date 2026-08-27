DONE DEAL: Essevee haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

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Zulte Waregem is prima aan zijn seizoen begonnen. Tegen KRC Genk zorgde het voor een mooie comeback, tegen Union SG zag het zelfs een doelpunt afgekeurd worden en aan promovendus Beveren had het geen kind. Ondertussen bouwt het team rustig verder aan de toekomst en nu zou ook Niko Horvat de kern komen versterken.