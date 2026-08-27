DONE DEAL: KV Mechelen haalt ex-speler Anderlecht en Beerschot in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KV Mechelen haalt ex-speler Anderlecht en Beerschot in huis
Foto: © photonews
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Simion Michez wil zijn carrière opnieuw lanceren bij KV Mechelen. De 24-jarige Belg keert na een moeizaam seizoen in Tsjechië terug naar eigen land en tekende bij Malinwa een contract tot 2029. Op die manier zien we de ex-speler van Beerschot en Anderlecht opnieuw in onze competitie opduiken.

KV Mechelen ziet in Simion Michez een speler die meteen voor extra dynamiek kan zorgen. De voormalige speler van Anderlecht en Beerschot komt over van Slavia Praag, waar hij na zijn transfer in de zomer van 2024 niet helemaal kon doorbreken.

KV Mechelen haalt Michez terug naar België

De winger speelde uiteindelijk zeventien wedstrijden voor de A-kern van Slavia Praag en scoorde daarin één keer. Tijdens het voorbije seizoen werd hij een halfjaar uitgeleend aan Sigma Olomouc, maar ook daar bleef de grote doorbraak uit. Michez kwam er vijftien keer in actie zonder te scoren.

Na zijn terugkeer in Praag in januari belandde hij vooral bij het tweede elftal. In zes wedstrijden voor Slavia B liet hij wel betere cijfers optekenen, met één doelpunt en drie assists.

Michez: "Meteen enkele vertrouwde gezichten"

In Mechelen hoopt Michez opnieuw minuten, vertrouwen en regelmaat te vinden. Hij was duidelijk tevreden met zijn terugkeer naar België en naar de Jupiler Pro League.

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"Ik ben heel blij dat ik hier ben. Het contact met de club liep al een tijdje en ik kende al enkele mensen bij Malinwa", vertelde Michez via de clubkanalen. "Ik werkte al samen met Jan, Frank, Gianni en Olivier, en ken ook enkele van mijn nieuwe ploegmaats. Het is fijn om meteen vertrouwde gezichten terug te zien. Daardoor was het ijs snel gebroken. Ik kijk ernaar uit om mijn eerste minuten in het shirt van deze club te spelen."

Caluwé ziet snelheid en mentaliteit

Sportief directeur Tom Caluwé verwacht dat Michez met zijn profiel goed in de ploeg zal passen. De Mechelaars halen een speler binnen die op meerdere manieren gevaar kan creëren in de aanval.

"Simion brengt snelheid, diepgang en creativiteit", aldus Caluwé. "Hij heeft ook een echte vechtersmentaliteit. Dat maakt hem een speler die perfect aansluit bij het DNA van KV Mechelen."

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K Beerschot VA
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