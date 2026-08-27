KAA Gent wil tien miljoen euro voor spits

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KAA Gent neemt het deze week op tegen Hibernian in een duel dat voor een groot deel kan beslissen over of de doelstellingen van de Buffalo's dit seizoen zullen worden behaald. De League Phase van de Conference League halen was primordiaal en levert ook (minstens) enkele miljoenen op. Ondertussen wordt nu ook Hyllarion Goore het hof gemaakt.