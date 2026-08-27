KAA Gent wil tien miljoen euro voor spits

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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KAA Gent wil tien miljoen euro voor spits
Foto: © photonews
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KAA Gent neemt het deze week op tegen Hibernian in een duel dat voor een groot deel kan beslissen over of de doelstellingen van de Buffalo's dit seizoen zullen worden behaald. De League Phase van de Conference League halen was primordiaal en levert ook (minstens) enkele miljoenen op. Ondertussen wordt nu ook Hyllarion Goore het hof gemaakt.

Aernout Van Lindt

KAA Gent wil het maximale uit de brand slepen voor Goore

KAA Gent moet vrezen dat het Hyllarion Goore nog zal moeten verkopen. De Buffalo's zijn - net als bij Max Dean - echter niet van plan om koopjes te doen. Volgens Het Laatste Nieuws zouden ze nu zelfs mikken op een transferbedrag van niet minder dan tien miljoen euro.

Daarmee willen ze de geïnteresseerde clubs zo goed en kwaad als het kan afschrikken. Of mikken op de jackpot. Hij ligt nog tot juni 2029 onder zeil bij de Buffalo's en dus kunnen ze ook gewoon tot het bittere einde wachten en niet per se verkopen.

KAA Gent neemt het deze week op tegen Hibernian in een duel dat voor een groot deel kan beslissen over of de doelstellingen van de Buffalo's dit seizoen zullen worden behaald. De League Phase van de Conference League halen was primordiaal en levert ook (minstens) enkele miljoenen op. Ondertussen wordt nu ook Hyllarion Goore het hof gemaakt.

Olympique Marseille had eerder al interesse in Hyllarion Goore, maar nu lijkt het Fiorentina menens. De Italiaanse club uit de Serie A begon zijn nieuw seizoen met een 4-0 nederlaag bij AS Roma en heeft dringend nood aan iemand die voor goals kan zorgen.

Daarbij zijn ze bij de Ivoriaanse international van KAA Gent terechtgekomen. Het is L'Equipe die met het nieuws naar buiten kwam, maar we kunnen ondertussen bevestigen dat er wel degelijk Italiaanse en Franse interesse is. In hoeverre die concreet is, is weer een ander verhaal.

Hyllarion Goore kan miljoenen opleveren, maar Gent ook problemen bezorgen

Hyllarion Goore heeft momenteel een marktwaarde van zo'n vier miljoen euro op Transfermarkt. De Ivoriaan verlengde in het voorjaar zijn contract nog tot juni 2029 en moet dus niet per se weg bij De Buffalo's, die vlotjes kunnen doorvragen.

Hij kwam zelf in de winter van 2025 over van Ararat Yerevan voor 350.000 euro, waardoor hij een fikse meerwaarde kan opleveren. Dit seizoen scoorde hij al één keer in de Conference League-voorrondes, vorig seizoen was hij in 1532 speelminuten goed voor zes goals en vijf assists bij Gent.

Goore
© photonews

Voor KAA Gent zou het vertrek van Goore een nieuwe domper op de feestvreugde kunnen zijn, want het minste wat we kunnen zeggen is dat de spoeling vooraan sowieso al dun is. En ook vorig seizoen werden niet al te veel goals gemaakt.

Defensief werden met Ngom en Burgess twee toppers in huis gehaald die meteen renderen en er ook voor zorgen dat Volckaert en Araujo als vleugelverdedigers beter tot hun recht komen met drie centrale verdedigers achter hen.

Verdediging dik in orde, aanval een groot probleem bij KAA Gent?

Met nog onder meer Paskotsi als alternatief én met een penaltypakker als Roef in doel is de verdediging voorlopig beter gestoffeerd. Maar als we zoeken naar de creatieve kant van het verhaal, dan komen we bekaaider uit.

Wie het negatief bekijkt, die ziet dat er vijf goals werden gemaakt in zeven wedstrijden, er vier keer werd gelijkgespeeld en er in Europa tegen Cherkasy, Göteborg en Hibernian - geen wereldploegen stuk voor stuk - amper twee keer werd gescoord in 450 minuten voetbal. Of 480 zelfs, want tegen Cherkasy waren er verlengingen nodig.

KAA Gent moet steeds dringender de markt op in zoektocht naar aanvaller

Max Dean wil vertrekken, Wilfried Kanga vertrok en Hyllarion Goore zou nu dus ook nog kunnen gaan vertrekken. Met Josué Vergara (19), Ibrahima Cissé (18), El Hadji Seck (19) zijn de mannen die het waar zouden moeten gaan maken stuk voor stuk heel jong.

"In bepaalde fases mis je een game changer... Iemand die met een bepaalde flits dat blok kan doorbreken", klonk het al bij coach Rik De Mil. En die zal er snel moeten komen, want er is nog ruimte binnen de kern. "De analyse is gemaakt en het is besproken binnen de club." Aan Sam Baro om geld op tafel te leggen voor een nieuwe aanvaller dus, of zelfs twee als Goore vertrekt.

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Hyllarion Goore

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