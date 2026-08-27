"Kwartfinale": Bart Verhaeghe, Yann Sommer en Brandon Mechele tonen grote ambitie na CL-loting

Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Het is een pittige loting geworden voor blauw-zwart. Wat denken de spelers van Club Brugge zelf van hun tegenstanders? Er lijkt op het eerste zicht toch voorzichtige optimisme te heersen. En blijdschap over een aantal tegenstanders.

Het is voor de Bruggelingen allerminst een eenvoudige loting, zoveel is duidelijk. Zullen negen punten dit seizoen voldoende zijn voor de top-24? En als dat al het geval is: tegen wie gaan ze die punten moeten gaan halen?

Toch liggen er misschien ook wel mogelijkheden, terwijl het ook uitkijken is naar een aantal oude bekenden die de Bruggelingen opnieuw zullen zien. Daarbij onder meer Stankovic, maar het wordt ook een blij weerzien onder de Rode Duivels met Kevin De Bruyne bijvoorbeeld.

Mag Club Brugge dromen van de top-24?

Tegen verschillende tegenstanders - waaronder Aston Villa - werd recent nog gespeeld, terwijl het tegen Internazionale een debuut wordt in Europa. En wat denken de spelers zelf van de loting die ze voorgeschoteld krijgen?

Leo Van der Elst vroeg op de kanalen van Club Brugge meteen aan Brandon Mechele wat hij van de loting vond: "Niet simpel. Het zijn niet de allergrootste namen, waardoor de verwachtingen misschien wat hoger gaan liggen. Maar Stuttgart en Lens zijn echt niet simpel."

Yann Sommer en Brandon Mechele tonen ambitie na CL-loting

"Op Liverpool hoopten we al een paar jaar. Het is jammer voor Simon Mignolet dat hij er net niet meer bij is. Het is heel leuk om Champions League te spelen, het is de bekroning van het harde werken van vorig seizoen. Voor mij is het de negende keer, maar we hebben al veel stappen gezet."





"En nu willen we ook opnieuw stappen zetten", is Brandon Mechele ambitieus. Ook Yann Sommer kijkt uit naar de nieuwe campagne in de Champions League. "Opnieuw naar San Siro trekken is voor mij speciaal. Als we niet geloven dat we de top-24 kunnen halen, dan moeten we er niet aan beginnen. We willen het hoogst mogelijke en doorgaan."

Bart Verhaeghe blijft wel héél ambitieus

Ook Bart Verhaeghe heeft zich inmiddels uitgelaten over de loting van de Bruggelingen. Hij heeft er geen twijfel over laten bestaan: blauw-zwart moet vol voor de top-24 gaan. Dat was de vorige jaren de betrachting en dat is ook nu andermaal het geval.

En de voorzitter gaat zelfs nog verder in zijn bewoordingen, want hij wil nog een extra stapje zetten en eens bij de beste acht ploegen terecht gaan komen. Hij wilde vooraf graag Liverpool omwille van de herinneringen aan de jaren 1970 en ook een Nederlandse club - met PSV Eindhoven kreeg hij op dat gebied ook wat hij wilde.

“We zijn tevreden, maar tegelijk weten we dat het een sportief moeilijke en stevige loting is. We zijn gewaarschuwd. De droom is een kwartfinale en die moet je nastreven. De loting verandert daar niets aan", is hij heel erg ambitieus over wat hij graag zou zien gebeuren met Club Brugge in de Champions League. Een realistische ambitie of niet? Dat zal de komende maanden nog moeten blijken.