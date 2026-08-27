LIVE - Speeldag 4 JPL: Euvrard komt met medische update
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 4 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Euvrard komt met medische update
Vincent Euvrard heeft donderdag op zijn persconferentie een medische update gegeven in aanloop naar de verplaatsing van Standard naar OH Leuven. De Rouches trekken zaterdag naar Den Dreef voor de vierde speeldag in de Pro League, maar zullen dat zonder een aantal spelers doen.
Mohamed El Hankouri is de zwaarst getroffen speler. De aanvaller kampt met een spierblessure en staat naar verwachting twee tot drie weken aan de kant. Ook Marco Ilaimaharitra heeft nog een vergelijkbare herstelperiode nodig.
Standard mist El Hankouri, Ilaimaharitra en Lavalée tegen OH Leuven
Dimitri Lavalée zal zaterdag evenmin inzetbaar zijn. De verdediger speelde een dag na de wedstrijd tegen RAAL nog negentig minuten en ondervond daarna hinder aan de achillespees.
"Mohamed El Hankouri heeft een spierblessure en zal twee tot drie weken out zijn. Marco Ilaimaharitra heeft ongeveer evenveel tijd nodig. Dimitri Lavalée speelde negentig minuten daags na onze match tegen RAAL en kwam er met een klein probleem aan de achillespees uit. Dat zou binnen enkele dagen beter moeten zijn, maar voor dit weekend komt hij te vroeg", aldus Euvrard.
De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 4 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Speeldag 3 was nog een gebroken speeldag, zoals dat heet. Zes wedstrijden werden dit weekend gespeeld, de drie andere worden maar gespeeld op 2 en 3 september. Dat is om STVV, Anderlecht en KAA Gent de komende weken alle kansen te geven om zich Europees te plaatsen.
En dus gaat deze week ook veel aandacht naar die ploegen in de Europese competities. Vooral voor KAA Gent staat er wel héél veel op het spel. Zij moeten in Edinburgh voorbij Hibernian zien te raken om ook de League Phase van de Conference League te halen.
Club Brugge gaat pas half september onder stoom komen
Ondertussen is Club Brugge nog niet op toerental gekomen. Volgens Ivan Leko zal dat maar tegen half september het geval zijn. Ondanks de leidersplaats met 9 op 9 en een doelsaldo van +7 is blauw-zwart volgens de coach nog niet onder stoom.
Tegen half september moet dat wél het geval zijn. Dan speelt blauw-zwart in de Champions League zijn eerste wedstrijd ook ongeveer. Peter Vandenbempt maakte zich al zorgen in de zaak en vreest voor een mogelijk totaal niet spannende titelstrijd.
Club Brugge naar optreden van David Guetta om de sfeer in de ploeg te krijgen
Aankomend weekend is er de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent, waar de Buffalo's met veel vertrouwen of een ferme domper aan zullen mogen/moeten beginnen. Deze zomer werkte Club Brugge volgens Het Laatste Nieuws dan weer vooral aan de teambuilding.
Club trok eind juli op oefenkamp naar Bretagne, maar daarna volgden al veel momentjes van verbinding om verder aan de teambuilding te werken. Daarbij hoorde ook een concert van David Guetta waar de hele ploeg heen ging, net als etentjes en andere avondjes uit. Ook de komende weken willen ze dat nog een paar keer gaan herhalen.
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