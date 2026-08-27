Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Moeten niet onderdoen voor Porto"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
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Vitor Bruno werpt met bloemetjes naar... andere Anderlecht-coaches: "Moeten niet onderdoen voor Porto"
Foto: © photonews
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Anderlecht plaatste zich donderdagavond zonder problemen voor de competitiefase van de Europa League. Na de 0-3-zege in Kazachstan wonnen de Brusselaars ook thuis met 3-0 van Kairat Almaty. Toch ging het na afloop bij coach Vitor Bruno opvallend vaak over iets anders: de jeugdopleiding van paars-wit.

Bruno kreeg tegen Kairat opnieuw de kans om verschillende jonge spelers aan het werk te zien. Zo stond de 17-jarige Joshua Nga Kana aan de aftrap, terwijl ook zijn leeftijdsgenoten Noah Kajoni en Noa Ojea minuten mochten maken. Zij zijn lang niet de enige jongeren uit de eigen opleiding die momenteel dicht tegen de A-kern aanleunen.

In de wedstrijdselectie van 22 spelers zaten maar liefst negen jongens die hun opleiding bij Anderlecht genoten: Nga Kana, Kajoni, Ojea, maar ook Zoumana Keita, Ali Maamar, Tristan Degreef, Kaïs Barry, Marco Kana en Basile Vroninks. Sommigen kwamen in actie, anderen zagen de wedstrijd vanaf de bank.

Dat stemde Bruno zichtbaar tevreden. De Portugese trainer wilde echter niet doen alsof hij zelf verantwoordelijk is voor de doorbraak van al die jongeren.

“Er waren vandaag veel spelers uit de academie. Ik wil ze niet allemaal opnoemen, want dat is niet mijn verdienste. Dat krediet gaat naar de coaches van de jeugdacademie”, benadrukte Bruno. “Ik heb deze jongens pas op een wat oudere leeftijd gekregen en maak gebruik van het werk dat al met hen is verricht. Ze hebben kwaliteit. Als ze klaar zijn om te spelen en ik zie wat ik wil zien, dan zullen ze spelen.”

“We zullen iedereen nodig hebben”

Bruno beseft bovendien dat Anderlecht die brede kern nodig zal hebben. De Brusselaars combineren dit seizoen de Belgische competitie met Europees voetbal en zullen dus regelmatig drie wedstrijden per week moeten afwerken.

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“We gaan iedereen nodig hebben. Zelfs meer dan de twintig spelers die vandaag op het veld of op de bank zaten”, stelde hij. “Als we een grote ploeg willen zijn, zullen we drie keer per week moeten spelen. Daarvoor heb je iedereen nodig en moet je discipline hebben.”

Tegelijk waarschuwde Bruno dat Anderlecht niet elke tegenstander op dezelfde manier zal kunnen domineren als donderdagavond. De Portugees zag tegen Kairat zowel positieve als negatieve punten.

“Onze mindset is wedstrijd per wedstrijd. We staan nog maar aan het begin. Dit is een proces dat ons naar mooie momenten zal brengen, maar ook naar mindere momenten. Als de spelers op deze manier blijven spelen, komen ze dicht bij waar we naartoe willen.”

Toch zag Bruno nog werkpunten. “We hebben nog grote fouten gemaakt die ik niet graag zag. Maar er waren ook momenten waarop we voetbal van heel hoge kwaliteit brachten.”

Bruno onder de indruk van academie

De coach lijkt vooral onder de indruk van de hoeveelheid talent die in Neerpede rondloopt. Bruno maakte zelfs een opvallende vergelijking met zijn voormalige werkgever FC Porto.

“Buiten Club Brugge en STVV heeft elke ploeg een speler uit onze academie. Dat is ongelooflijk”, zei hij. “Ik was onlangs naar de U9 aan het kijken en dat was ongelooflijk. Ik heb zelfs iedereen van mijn staf erbij geroepen om naar hen te kijken. Er zit zoveel kwaliteit in die opleiding.”

Bruno trekt die lijn zelfs door naar Porto, waar hij jarenlang actief was. “Ik zie niet veel verschil tussen de academie van Porto en die van Anderlecht”, klonk het opvallend lovend.

De trainer wil de verdienste daarvoor echter nadrukkelijk bij de mensen van Neerpede leggen. Zijn rol is volgens hem vooral om te herkennen wanneer een talent klaar is voor het grote werk.

En dat lijkt momenteel steeds vaker het geval. Met negen zelf opgeleide spelers in een kern van 22 was de wedstrijd tegen Kairat opnieuw een duidelijke illustratie van de jeugdpolitiek die Anderlecht wil voeren. Voor Bruno is het alvast geen kwestie van jongeren opstellen omdat het moet. Wie kwaliteit toont en klaar is voor het niveau, krijgt zijn kans.

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