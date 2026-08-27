“Weinig respect”: Borkelmans doet ferme uithaal naar Belgische clubs

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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“Weinig respect”: Borkelmans doet ferme uithaal naar Belgische clubs
Foto: © photonews
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Vital Borkelmans is begonnen aan een opvallend buitenlands avontuur. De voormalige Rode Duivel werd trainer van Forca Kochi in India, maar zijn nieuwe uitdaging heeft ook een wrange Belgische kant. Borkelmans voelt zich jarenlang ondergewaardeerd.

Van Jordanië naar Kerala

Borkelmans staat donderdag voor zijn eerste training bij Forca Kochi, een piepjonge club uit Kerala. De eigenaar is Prithviraj Sukumaran, een bekende Bollywoodacteur en -regisseur. Het project sprak Borkelmans meteen aan.

“Het project dat hij en ‘de acteur’ voorstelden klonk ook goed, dus ik heb niet lang getwijfeld”, vertelt Borkelmans aan Gazet van Antwerpen. De link met India ontstond vooral via de clubmanager, die Borkelmans kende uit zijn periode als bondscoach van Jordanië.

Forca Kochi speelt niet in de Indian Super League, maar in een regionale competitie met zes clubs. Toch ziet Borkelmans mogelijkheden in een regio met liefst 36 miljoen inwoners.

Geen miljoenencontract, wel een uitdaging

De Belgische coach is niet naar India getrokken voor het geld. Integendeel. Hij verdient er naar eigen zeggen aanzienlijk minder dan tijdens zijn eerdere avonturen in Irak en Jordanië.

Zijn opdracht is duidelijk: Forca Kochi moet weg van de laatste plaats. “Samen iets leuks doen”, noemt Borkelmans zijn ambitie. Tegelijk wil hij de komende maanden kennismaken met een compleet nieuwe cultuur.

Voetbal groeit er bovendien snel. Cricket en hockey zijn nog altijd populairder, maar Bollywood helpt volgens Borkelmans om het voetbal sterker op de kaart te zetten. Forca Kochi speelt zelfs in een stadion dat plaats biedt aan 68.000 toeschouwers.

Weinig respect

Achter zijn nieuwe avontuur schuilt echter ook frustratie. Borkelmans werkte eerder als assistent-bondscoach van België en was bondscoach van Jordanië, maar vond in eigen land nauwelijks nieuwe kansen.

“Voetbal blijft nu eenmaal mijn grootste passie. Mijn vriendin begreep dat ook wel. ‘Je moet dit doen’, zei ze zelf. Idealiter was ik in België ergens aan de slag gegaan, maar ik heb mij erbij neergelegd dat ik daar heel weinig kansen krijg, zelfs niet in tweede klasse”, klinkt het.

Borkelmans is niet te spreken over de clubs. “Mensen die van alles beloven en dan niks meer van zich laten horen: het getuigt van weinig respect. En dus ben ik heel blij dat er in het buitenland wél waardering voor mijn werk is.”

Van varkenskwekerij naar India

Tot voor kort werkte Borkelmans als flexi-jobber en ambassadeur van Duroc d’Olives. Daarnaast hielp hij mee in de kaaswinkel van zijn nieuwe vriendin. Die activiteiten schuift hij nu tijdelijk opzij.

“Je zag het op de filmpjes: de mensen zijn hier ongelofelijk warm. Velen verdienen amper 250 à 300 euro per maand, wie geluk heeft komt aan 500, en toch lopen ze de hele tijd rond met een lach tot achter hun oren. Ik hoop dat ik hen als trainer ook wat plezier kan bezorgen”, besluit hij.

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Vital Borkelmans

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