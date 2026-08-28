🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment

Robbie Maes, voetbaljournalist
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🎥 Wat een klasse van Courtois: Belgische doelman bezorgt jonge fan kippenvelmoment
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Thibaut Courtois heeft na een competitiewedstrijd van Real Madrid opnieuw laten zien dat hij niet alleen tussen de doelpalen, maar ook daarbuiten punten kan scoren.

Na de ruime 4-1-zege tegen Real Sociedad maakte de Belgische doelman een jonge fan bijzonder gelukkig. Courtois had namelijk een wel heel bijzonder cadeau in petto: zijn wedstrijdhandschoenen.

Kartonnen bordje trekt aandacht

De kleine Oli had voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk gemaakt wat hij hoopte te bemachtigen. Op een kartonnen bord stond een eenvoudige, maar duidelijke boodschap gericht aan zijn grote idool.

"Thibaut, ik wil later net als jou doelman worden. Mag ik je handschoenen", stond te lezen op het bord.

Blijkbaar was de boodschap niet onopgemerkt gebleven bij Courtois. Na het laatste fluitsignaal besloot de doelman van Real Madrid even tijd te maken voor zijn jonge fan.

Courtois maakt droom werkelijkheid

Op beelden die op Instagram werden gedeeld, is te zien hoe Courtois na de overwinning richting de kleine Oli stapt. Vervolgens doet hij zijn handschoenen uit en geeft hij ze aan de jonge supporter.

De reactie van Oli laat weinig aan de verbeelding over. Het jongetje kan zijn geluk duidelijk niet op en krijgt een herinnering die hij vermoedelijk nog jarenlang zal koesteren. Zijn moeder was dan ook bijzonder dankbaar voor het gebaar van de Belgische doelman.

"Een moment dat Oli zich zal herinneren voor de rest van zijn leven", schreef ze op Instagram. "Een kinderdroom. Een levenslange herinnering. Bedankt, Thibaut Courtois. Je hebt hem een onvergetelijke avond bezorgd."

Niet alleen handschoenen

Courtois beperkte zich bovendien niet tot één gelukkige supporter. De doelman had blijkbaar nog wat cadeaus uit te delen. Hij stopte ook zijn shirt in de handen van een andere supporter die in de buurt stond.

Daarna maakte Courtois rechtsomkeer en trok hij opnieuw richting de kleedkamers. Voor de Belgische doelman was het zo een avond waarop hij op meerdere manieren punten scoorde.

Sterke start bij Real Madrid

Sportief kende Courtois eveneens een uitstekende avond. Real Madrid haalde het met duidelijke 4-1-cijfers van Real Sociedad en beginnen zo het nieuwe seizoen met een 6 op 6 in Spanje.

Nog geen duidelijkheid bij Rode Duivels

Of Courtois binnenkort ook opnieuw te bewonderen zal zijn bij de Rode Duivels, is voorlopig minder duidelijk. België wacht eind september belangrijke wedstrijden tegen Italië en Frankrijk, respectievelijk op 25 en 28 september.

Courtois heeft eerder aangegeven dat hij wat rust nodig heeft bij de nationale ploeg. Het is dus nog afwachten of hij eind september opnieuw beschikbaar zal zijn voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.

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