12 miljoen euro ligt op tafel in nieuw transferdossier van Anderlecht

Anderlecht blijft werk maken van de komst van Santiago Garcia. De interesse in de Spaanse middenvelder was al langer bekend, maar de gesprekken met Gil Vicente lijken nu een nieuwe fase in te gaan. Paars-wit wil snel schakelen, al hangt er een stevige prijs aan het dossier.

Volgens Sacha Tavolieri zijn de standpunten tussen Anderlecht en Gil Vicente dichter bij elkaar gekomen. De Brusselaars blijven stevig in de onderhandelingen zitten en hopen de transfer af te ronden. De Portugese club zou wel mikken op een totaalpakket van 12 miljoen euro.

🟣 The positions are getting closer between Gil Vicente and RSC Anderlecht for Santiago Garcia.



🗣️ The Mauves remain well engaged in the negotiations and are hoping to finalise the deal, but… Gil Vicente are demanding a total package of €12M to complete the deal.



🇧🇪… pic.twitter.com/1XZOacpeP1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 28, 2026

Anderlecht wil concurrentie voor zijn

Anderlecht wil het dossier niet onnodig laten aanslepen. De club hoopt snel vooruitgang te boeken om te vermijden dat andere ploegen zich nadrukkelijk in de strijd mengen. Dat maakt de komende dagen mogelijk belangrijk in de onderhandelingen.

Garcia ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Gil Vicente. De 24-jarige Spanjaard wordt door Transfermarkt geschat op 4 miljoen euro, maar zijn club lijkt dus een veel hoger totaalbedrag te verlangen om mee te werken aan een vertrek.

De middenvelder kwam in de zomer van 2024 naar Portugal. Gil Vicente haalde hem toen weg bij Getafe, waar hij vooral voor de B-ploeg uitkwam. Sinds zijn overstap wist Garcia zich snel op te werken tot een vaste waarde.



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Vaste pion bij Gil Vicente

In totaal kwam Garcia al 66 keer in actie voor Gil Vicente. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en zes assists. Ook vorig seizoen was hij een vaste naam in de ploeg en die lijn trok hij bij de start van de huidige competitie door.

Tijdens de eerste twee speeldagen in Portugal kwam Garcia telkens in actie. Anderlecht weet dus dat het mikt op een speler die op dit moment een belangrijke rol vervult bij zijn club.

De interesse is niet nieuw, maar het dossier lijkt nu duidelijk concreter te worden. De vraag is vooral of Anderlecht bereid is ver genoeg mee te gaan in de financiële eisen van Gil Vicente, dat voorlopig vasthoudt aan een totaalpakket van 12 miljoen euro.