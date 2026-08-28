Anderlecht, Union SG, STVV én Gent kennen mogelijke tegenstanders

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Deze week beslist alweer over heel veel wat de kalenders betreft voor het najaar. En ook voor het Belgisch voetbal kan er veel beslist worden, ook naar de toekomst toe. Waar mogen de Belgische teams zich aan verwachten? Deze week worden alweer veel vragen van een antwoord voorzien en de sleutel ligt zeker nog bij KAA Gent.