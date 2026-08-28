Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Franky Van der Elst voorspelt opvallend CL-parcours voor Club Brugge: "Dat is volgens mij haalbaar"
Foto: © photonews
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Club Brugge kent zijn acht tegenstanders in de Champions League van dit seizoen. Blauw-zwart kreeg met Liverpool en Inter twee absolute kleppers voorgeschoteld, maar ook Aston Villa, PSV, Napoli, Stuttgart, Lens en Bodo/Glimt staan op het programma. Volgens analist Franky Van der Elst is het alvast een mooie loting, met mogelijkheden.

Club Brugge ontvangt Liverpool, Aston Villa, Bodo/Glimt en Lens in het Jan Breydelstadion. Voor de vier andere wedstrijden moet blauw-zwart de grens over, met verplaatsingen naar Inter, PSV, Napoli en Stuttgart.

Van der Elst ziet daar vooral veel interessante affiches in. "Je hebt natuurlijk Liverpool en Inter, ploegen die Club toch nog niet vaak heeft ontmoet. Dan is dat toch leuker dan pakweg alweer tegen Dortmund te moeten spelen", vertelt de analist in Het Nieuwsblad.

Ook voor enkele spelers krijgt de loting een extra dimensie. Vooral de verplaatsing naar Milaan springt in het oog. Yann Sommer was de voorbije jaren de nummer één tussen de palen bij Inter en keert nu met Club Brugge terug naar een bekende omgeving.

Ook Aleksandar Stankovic wacht een bijzonder weerzien. De middenvelder maakte vorig seizoen nog indruk bij Club Brugge, maar speelt inmiddels bij Inter. In San Siro krijgt hij de kans om zijn voormalige ploegmaats opnieuw te ontmoeten.

Stankovic Aleksandar
© photonews

Statistieken voorspellen zwaar parcours

Niet iedereen is echter even optimistisch over de kansen van Club Brugge. Verschillende statistiekenbureaus bestempelen de loting van blauw-zwart als een van de zwaarste. Van der Elst hecht daar evenwel niet al te veel waarde aan.

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"Ik vind dat allemaal relatief. Vorig jaar was het ook 'zwaar'. En het jaar voordien ook. En uiteindelijk zijn ze toch ook gewoon twee keer kunnen doorstoten. Als je er wat dieper naar kijkt, heeft Club ook niet de absolute kleppers uit de loting gehaald. Oké, Liverpool en Inter zijn toppers. Maar dan zitten er met pakweg Bodo/Glimt, Lens, Stuttgart en Aston Villa ook ploegen tussen waar je iets tegen moet kunnen halen."

Van der Elst ziet Club opnieuw doorstoten

De analist is deze keer zelfs opvallend optimistisch. Ondanks de aanwezigheid van enkele Europese grootmachten gelooft Van der Elst dat Club Brugge opnieuw kan verrassen.

"Deze keer geloof ik er op een of andere manier wel echt in. De statistiekenbureaus vinden dus van niet, maar ik zie Club Brugge ze wel het tegendeel bewijzen."

Elf punten als doel

Maar hoeveel punten kan Club Brugge volgens Van der Elst daadwerkelijk verzamelen? De analist heeft daar alvast een duidelijk idee over.

"Ik denk dat ze elf punten kunnen halen. Dat zal misschien ook weer nodig zijn. Thuis tegen Bodo en Lens moet je eigenlijk al proberen zes punten te pakken. Dan heb je nog Aston Villa, Stuttgart, PSV en Napoli. Daar moet je toch ergens nog een paar punten kunnen sprokkelen."

Twee thuiszeges en een uitzege

Van der Elst ziet dus voldoende mogelijkheden om een stevig puntenaantal neer te zetten. "Twee thuiszeges, één keer winnen op verplaatsing en dan nog een draw of twee meepikken: dat is volgens mij wel haalbaar."

Wanneer Club Brugge precies tegen welke tegenstander speelt, wordt zaterdag duidelijk. De UEFA maakt dan het volledige speelschema van de League Phase bekend.

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