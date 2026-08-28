Is Bryan Heynen een echte kapitein? Middenvelder dient critici van antwoord en klopt stevig op tafel

KRC Genk moet zich herpakken nadat het op Antwerp een 1-4-voorsprong in amper acht minuten uit handen gaf. De Limburgers moesten uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel en vooral kapitein Bryan Heynen kreeg de nodige kritiek over zich heen. De 29-jarige middenvelder besloot na de wedstrijd alvast zelf het woord te nemen in de kleedkamer.

Heynen wilde zijn ploegmaats meteen duidelijk maken dat een dergelijke inzinking niet opnieuw mag gebeuren. Volgens de Genkse kapitein was het belangrijk om de teleurstelling meteen uit te spreken en tegelijk de positieve punten van de wedstrijd niet uit het oog te verliezen.

"Ja, ik heb na de wedstrijd in de kleedkamer het woord genomen en mijn ding gezegd", vertelt de kapitein van KRC Genk in Het Nieuwsblad.

"Ik denk dat het belangrijk is, dat dat gebeurt. Om ervoor te zorgen dat dit ons niet nog eens overkomt. En we kunnen van daaruit verderbouwen op de positieve zaken die zijn gebeurd in de wedstrijd."

Reactie tegen Beveren

Met amper vier punten uit de eerste drie wedstrijden moet Genk bovendien snel reageren. Tegen Beveren krijgt de ploeg een nieuwe kans om de teleurstelling van de Bosuil van zich af te spelen.

Daarna wacht er meteen een bijzonder zwaar drieluik met Anderlecht, KAA Gent en Club Brugge. Heynen beseft dan ook dat er weinig ruimte is om opnieuw punten te laten liggen. In een competitie zonder play-offs telt uiteindelijk elk punt.



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"Een pittig drieluik voor de interlandbreak. Al moeten we op ieder moment klaar zijn voor welke tegenstander dan ook. Alle punten tellen nu in de competitie zonder play-offs, dus is het aan ons om te zorgen dat we niet achterop raken."

Kritiek op kapitein

Toch kreeg Heynen na de wedstrijd tegen Antwerp niet alleen kritiek vanwege de sportieve inzinking. Ook het feit dat de Genkse kapitein na het gelijkspel niet voor de camera verscheen, werd hem kwalijk genomen.

In de 'HLN Voetbalpodcast' en het programma 'Ongefilterd' waren voormalige voetballers als Toby Alderweireld, Stijn Stijnen en Thomas Buffel bijzonder streng. Zij plaatsten vraagtekens bij de manier waarop Heynen als kapitein met de situatie omging.

Leiderschap onder druk

Daardoor ligt er tegen Beveren niet alleen sportief, maar ook persoonlijk druk op de schouders van Heynen. De middenvelder zal moeten tonen dat hij ook in moeilijke momenten de leider kan zijn die Genk nodig heeft.

Of hij die kritiek van zich af kan spelen en zijn ploeg opnieuw op sleeptouw kan nemen, moet straks op het veld blijken. Eén ding staat alvast buiten kijf: Heynen is een echte Genkie in hart en nieren.

Clubicoon van Genk

De cijfers spreken wat dat betreft voor zich. De 29-jarige middenvelder speelde inmiddels ruim 393 wedstrijden voor de Limburgers en scoorde daarin 43 keer. Daar komen nog een landstitel en een beker bij.