Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL
Foto: © photonews
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Michel-Ange Balikwisha staat dicht bij een terugkeer naar België. De 25-jarige flankaanvaller lijkt Celtic al na één seizoen te verlaten voor KAA Gent, dat hem op huurbasis wil binnenhalen. De Buffalo’s bedingen daarbij ook een aankoopoptie voor komende zomer.

KAA Gent was op zoek naar een speler die voor extra dreiging op de flanken kan zorgen en lijkt daarvoor in Schotland te zijn uitgekomen. Michel-Ange Balikwisha wordt bij de Buffalo’s verwacht. Volgens Het Nieuwsblad hebben Gent, Celtic en de 25-jarige flankaanvaller mondeling een akkoord bereikt. Alleen de medische testen moeten nog worden afgewerkt.

KAA Gent waagt zijn kans met Balikwisha

Gent kiest voor een huurdeal tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie. Op die manier krijgt Balikwisha de kans om opnieuw meer speelminuten te verzamelen, terwijl Gent niet meteen een grote transfersom moet neertellen.

Celtic is bereid om mee te werken aan een vertrek van een speler die niet langer in de plannen voorkomt. De Schotten betaalden vorige zomer nog vijf miljoen euro om Balikwisha over te nemen van Antwerp.

Veel kwam hij in Glasgow echter niet aan spelen toe. Balikwisha verzamelde 398 minuten in alle competities samen. Hij kwam 14 keer officieel in actie, scoorde niet en gaf twee assists. Zijn contract bij Celtic loopt nog tot juni 2030.

Zijn avontuur in Schotland lijkt daardoor al na één seizoen ten einde te komen. Balikwisha staat op het punt terug te keren naar België, met als doel opnieuw een vaste rol te veroveren.

Terug naar een vertrouwde competitie

De in Gent geboren aanvaller kent de Jupiler Pro League door en door. Hij brak door bij Standard en maakte in 2021 de overstap naar Antwerp. Daar speelde hij vier seizoenen vooraleer hij vorige zomer voor Celtic koos.

Bij Standard kwam hij tot 40 wedstrijden, waarin hij negen keer scoorde en vier assists gaf. Voor Antwerp liggen zijn cijfers nog hoger: 145 wedstrijden, 30 doelpunten en 17 assists. Met Antwerp won Balikwisha in 2023 bovendien drie prijzen: de landstitel, de Beker van België en de Supercup.

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