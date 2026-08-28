Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Niet-selectie voor WK kwam héél hard aan bij Rode Duivel: "Dit is een smet op mijn carrière"
Foto: © photonews
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Matz Sels heeft voor het eerst uitgebreid teruggeblikt op zijn niet-selectie voor het WK. De doelman van de Rode Duivels was er uiteindelijk niet bij op het wereldkampioenschap, terwijl hij voordien uitstekende prestaties had geleverd bij de nationale ploeg. Bondscoach koos achter Thibaut Courtois voor de jonge Senne Lammens en Mike Penders, een beslissing die duidelijk hard is aangekomen bij de ervaren Sels.

De doelman van Nottingham Forest maakt er geen geheim van dat de beslissing hem pijn heeft gedaan. Sels is al jarenlang een vaste waarde binnen de nationale ploeg en zag zijn WK-droom plots verdwijnen.

“Ik ga eerlijk zijn: ik denk dat de Rode Duivels moeilijk zijn geweest voor mij”, vertelt Sels bij Play Sports. “Uiteindelijk hebben andere mensen die keuze voor mij gemaakt.”

Voor de doelman weegt vooral mee dat hij al een bijzonder lange geschiedenis heeft bij de nationale ploeg. Sels werd in 2015 voor het eerst opgeroepen en bleef sindsdien jarenlang beschikbaar voor België.

“Ik ben er tien jaar bij de Rode Duivels, van 2015 tot 2016, toen ik voor het eerst werd opgeroepen”, blikt hij terug. “Ik ben er altijd bij geweest, heb nooit geklaagd en heb dat altijd met heel veel fierheid gedaan.”

Toch kan Sels moeilijk verbergen dat de gemiste wereldbeker voor hem een litteken heeft nagelaten. Hij had immers gehoopt dat zijn jarenlange trouw en zijn prestaties voldoende zouden zijn om mee te mogen naar het grootste voetbaltoernooi ter wereld.

“Ik denk dat ik toch moet toegeven dat die niet-selectie voor het WK wel een smet is op mijn carrière tot nu toe”, klinkt het opvallend eerlijk.

“Ik had meer vertrouwen verwacht”

Dat Sels het WK als een gemiste droom beschouwt, maakt hij eveneens duidelijk. “Het was echt een droom”, zegt hij. “Ik had daar op een bepaalde manier toch wel meer vertrouwen van bepaalde mensen verwacht.”

De keuze voor Lammens en Penders past duidelijk in de toekomstvisie rond de nationale ploeg. België lijkt achter Courtois volop te willen investeren in jonge doelmannen. Voor Sels, die jarenlang zijn plaats in de selectie verdedigde, kwam die keuze bijzonder hard aan.

Toch beseft de 34-jarige doelman dat het verleden moeilijk terug te draaien valt. “Dat is voetbal”, besluit hij. “Maar ik denk dat dat nu een moeilijk verhaal is om nog terug te gaan.”

6 reacties
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