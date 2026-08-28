OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma

Robbie Maes, voetbaljournalist
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OHL haalt ex-verdediger van Standard terug naar België: meteen pikante confrontatie op het programma
Foto: © photonews
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Oud-Heverlee Leuven staat op het punt om Jonathan Panzo aan de defensie toe te voegen. De Engelse verdediger speelde in het seizoen 2023-2024 nog op huurbasis voor Standard en zit sinds deze zomer zonder club.

Volgens Sacha Tavolieri heeft OHL een akkoord bereikt met de 25-jarige Panzo en is de deal volledig rond. De Leuvenaars halen daarmee een verdediger binnen die de Jupiler Pro League al kent, al werd zijn passage bij Standard geen onverdeeld succes.

Van Chelsea en Monaco naar Standard

Panzo genoot zijn opleiding bij Chelsea, waarna hij voor zo’n drie miljoen euro naar AS Monaco trok. De Monegasken leenden hem vervolgens uit aan Cercle Brugge. Daarna belandde de voormalige Engelse jeugdinternational bij Nottingham Forest, waar hij een dertigtal wedstrijden in de Championship afwerkte.

Met die ervaring streek Panzo tweeënhalf jaar geleden neer bij Standard. De Rouches bedongen daarbij een aankoopoptie, maar besloten die na zijn uitleenbeurt niet te lichten.

De centrale verdediger kwam uiteindelijk elf keer in actie voor Standard, maar wist nooit helemaal te overtuigen. Zijn periode in Luik viel bovendien samen met een bijzonder moeilijke tweede seizoenshelft onder Ivan Leko, waarin Standard zowel sportief als fysiek zwaar terugviel.

Nieuwe kans bij OHL

Na zijn vertrek bij Standard werd Panzo eerst uitgeleend aan Rio Ave. De Portugese club nam hem daarna definitief over, zonder transfersom. Afgelopen winter keerde hij terug naar Engeland, waar hij kort aan de slag ging bij Birmingham City.

Daar kwam hij negen keer in actie. Sinds het begin van de zomer zat Panzo zonder club en verschillende pistes leverden uiteindelijk niets op. Bij OHL krijgt de verdediger nu een nieuwe kans om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen.

Panzo zou zaterdag al op Den Dreef verwacht worden om zijn nieuwe ploeg aan het werk te zien. Toevallig ontvangt OH Leuven die dag Standard, zijn voormalige werkgever.

Opvallend weerzien

Het belooft dus meteen een bijzonder weerzien te worden voor Panzo. Opvallend genoeg zijn van de basiself die hij in zijn laatste wedstrijd voor Standard aan de aftrap bracht, vandaag nog slechts drie spelers actief op Sclessin.

Het gaat om doelman Matthieu Epolo en verdedigers Ibe Hautekiet en Marlon Fossey. Voor Panzo wordt het zaterdag dus meteen een eerste kennismaking met zijn nieuwe ploeg én een weerzien met enkele oude bekenden.

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