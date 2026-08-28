Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Rode Duivel haalt zwaar uit: "Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat"
Foto: © photonews
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Thomas Meunier kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn zesde grote toernooi met de Rode Duivels. Sportief verloor de ervaren rechtsachter zijn basisplaats en bleef hij na zijn invalbeurt tegen Senegal zelfs helemaal aan de kant. Maar vooral de hele context rond het WK liet bij de nieuwe Sunderland-speler een wrange nasmaak achter.

Thomas Meunier beleefde deze zomer zijn zesde grote toernooi met de Rode Duivels. Na het EK 2016, het WK 2018, EK 2020, WK 2022 en EK 2024 begon hij ook deze editie als basisspeler.

In de openingswedstrijd had de rechtsachter nog een aandeel in de gelijkmaker: zijn voorzet leidde tot een Egyptisch eigen doelpunt. Toch kon Meunier zijn basisplaats niet vasthouden. Rudi Garcia koos al snel voor meer defensieve zekerheid met Timothy Castagne.

Meunier eerlijk over verloren basisplaats

Meunier bracht aanvallend veel energie, maar liet achterin ook ruimte vallen. Dat kostte hem uiteindelijk zijn plaats in de ploeg. Zelfs na zijn beslissende invalbeurt tegen Senegal, waarin hij de assist afleverde voor de 1-2 van Romelu Lukaku, kwam hij niet meer in actie tegen de Verenigde Staten en Spanje.

De nieuwe speler van Sunderland kijkt zonder omwegen terug op zijn toernooi. “Ik was de eerste keuze, maar ik heb niet overtuigd in de eerste twee wedstrijden”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

“Nochtans was de voorbereiding erg goed. Alleen draaide het als ploeg niet in die eerste twee matchen. Dan was het logisch dat de bondscoach wijzigingen doorvoerde. Het was niet de beste Thomas Meunier”, geeft de ex-speler van Club Brugge en PSG toe.

“Ik heb dit WK van begin tot einde gehaat”

Zijn beperkte speeltijd was niet de enige reden waarom Meunier met een wrang gevoel terugkijkt op het WK. De sfeer en de organisatie rond het toernooi lagen hem allerminst, al benadrukt hij dat dit niets met de groep van de Rode Duivels te maken had.

“Het klinkt misschien vreemd, maar ik heb geen voeling gekregen met dit WK. Ik heb het van begin tot einde gehaat. De context, het commerciële aspect, de onderbrekingen en alles errond: dat is niet wat ik graag heb”, klinkt het scherp.

“Tussen twee wedstrijden door voelde ik mij als een hond in een kooi. Ik ben nooit echt in het toernooi gekomen. Op het einde begon het interessanter te worden, maar net toen werden we uitgeschakeld.”

Sunderland kreeg voorrang op Valencia

De ontgoocheling van de voorbije zomer betekent niet dat Meunier een punt zet achter zijn interlandloopbaan. Zijn clubkeuzes blijven volgens hem rechtstreeks verbonden met zijn ambities bij de nationale ploeg.

“Ik blijf bij wat ik altijd heb gezegd: mijn keuzes op clubniveau maak ik ook in functie van de nationale ploeg. Ik wil mijn kansen zo groot mogelijk houden om opgeroepen te blijven worden.”

Die redenering bracht hem naar Sunderland. Nochtans had de ervaren flankverdediger meerdere opties. “Ik had vrij concrete contacten in Spanje en Italië, maar ook in België, Turkije en Qatar. Ik stond dicht bij een transfer naar een ander land. Valencia was in Spanje bijvoorbeeld erg geïnteresseerd.”

“Tot Sunderland zich meldde. Ik was nog maar net uit het vliegtuig gestapt na het WK toen hun telefoontje alles veranderde”, besluit Meunier.

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