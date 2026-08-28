Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Transfer in stroomversnelling? Genk-sterkhouder El Ouahdi heeft beslissing genomen
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Zakaria El Ouahdi lijkt opnieuw dicht bij een vertrek bij KRC Genk te staan. De Marokkaanse rechtsachter wordt al meerdere mercato’s aan een transfer gelinkt, maar deze keer zou Hamburger SV echt willen doorduwen. De Duitse club bereidt een nieuw bod voor dat het dossier mogelijk kan openbreken.

Volgens Sacha Tavolieri werkt Hamburger SV aan een derde en mogelijk beslissend voorstel voor El Ouahdi. De Bundesliga-club wil Genk overtuigen om mee te werken aan een transfer en zou met dat nieuwe bod dicht in de buurt kunnen komen van wat de Limburgers verlangen.

El Ouahdi wil zelf naar Hamburg

Ook de speler zelf staat open voor de overstap. El Ouahdi zou graag naar Hamburger SV trekken, wat de onderhandelingen uiteraard kan vergemakkelijken. Zo heeft hij al een duidelijke beslissing genomen. Genk zit wel in een sterke positie, want de 24-jarige verdediger ligt nog tot juni 2028 onder contract.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ondertussen 17 miljoen euro. Dat is een enorm verschil met het bedrag waarvoor Genk hem in de zomer van 2023 binnenhaalde. Toen betaalde de club 2,5 miljoen euro aan RWDM.

Sindsdien groeide El Ouahdi uit tot een van de sterkste transfers van Genk in de voorbije jaren. Hij werd een vaste waarde op de rechterflank en bleef ook dit seizoen telkens in de basis staan.

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Stevige cijfers voor een rechtsachter

In totaal kwam El Ouahdi al 115 keer in actie voor Genk. Daarin scoorde hij 20 keer en gaf hij 12 assists, opvallende cijfers voor een rechtsachter. Zijn sterke prestaties leverden hem in 2025 ook een plaats bij de Marokkaanse nationale ploeg op. Sindsdien verzamelde hij vier interlands.

Een transfer hangt voorlopig nog af van de onderhandelingen tussen beide clubs, maar de situatie lijkt concreter dan tijdens vorige mercato’s. Hamburger SV bereidt een derde bod voor, El Ouahdi wil zelf de stap zetten en dat voorstel zou volgens Tavolieri voldoende kunnen zijn om tot een akkoord te komen. Voor Genk dreigt zo een van zijn vaste waarden alsnog te vertrekken.

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