Transfer op til: nam geëmotioneerde El Ouahdi afscheid van Genk-supporters?

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Zakaria El Ouahdi lijkt opnieuw dicht bij een vertrek bij KRC Genk te staan. De Marokkaanse rechtsachter wordt al meerdere mercato’s aan een transfer gelinkt, maar deze keer zou Hamburger SV echt willen doorduwen. Bovendien lijkt het erop dat hij afscheid heeft genomen van de Genk-supporters.





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