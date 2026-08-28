Transferbom rond Ordonez: één probleem doet miljoenendeal volledig ontploffen

Er komt opnieuw een opvallende wending in het dossier rond Joel Ordonez. De verdediger leek op weg naar Crystal Palace voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro, maar die transfer gaat voorlopig niet door. De Engelse club heeft na verdere controles twijfels over zijn fysieke paraatheid.

Volgens Het Laatste Nieuws ligt de oorzaak bij de voetblessure die Ordonez opliep op het WK. De verdediger kampt nog met een breuk en zou daardoor niet snel genoeg inzetbaar zijn voor Crystal Palace. De club wil liever een speler aantrekken die meteen beschikbaar is.

Screening gooit deal om

Dat maakt de bocht bijzonder groot. Club Brugge en Crystal Palace leken nagenoeg rond over een transfer, waarbij de Engelsen bereid waren om het gewenste bedrag op tafel te leggen. Na een uitgebreide medische en fysieke screening is Palace echter teruggekomen op die piste.

Voor Club Brugge is dat een stevige tegenvaller. De landskampioen stond op het punt om een bijzonder lucratieve uitgaande transfer af te ronden, maar ziet die som nu voorlopig verdwijnen. Ook voor Ordonez zelf is het een streep door de rekening, aangezien hij dicht bij een overstap naar de Premier League stond.

De situatie toont vooral hoe bepalend zijn huidige fitheid is geworden. Niet zijn kwaliteiten of het financiële plaatje lijken het probleem, wel de vraag wanneer hij opnieuw volledig wedstrijdfit kan zijn.

Voorlopig gewoon bij Club Brugge

Daardoor blijft Ordonez voorlopig speler van Club Brugge. Of er in de slotfase van de mercato nog een andere club opduikt, is op dit moment niet duidelijk. Eerder toonde Aston Villa al concrete interesse.



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Feit is dat de verdediger voorlopig niet naar Crystal Palace trekt. De Engelsen kiezen ervoor om verder te kijken naar een profiel dat onmiddellijk inzetbaar is, terwijl Club Brugge opnieuw moet afwachten wat er nog beweegt.

Voor Ordonez verandert er dus in enkele dagen bijzonder veel. Waar een transfer van 30 miljoen euro zo goed als rond leek, is die piste na de medische beoordeling volledig van tafel geveegd.