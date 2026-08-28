Union SG komt met goed nieuws voor de fans: contract tot 2029

Kevin Rodriguez heeft zijn contract bij Union SG verlengd. De Ecuadoriaanse aanvaller zette zijn handtekening onder een verbintenis voor twee extra seizoenen en ligt nu tot juni 2029 vast. Rodriguez kwam in 2023 naar België en blijft dus nog enkele jaren in Brussel.

Voor Union is dat belangrijk nieuws. De club houdt zo een van zijn meest productieve aanvallers langer aan boord, op een moment dat er deze zomer ook offensieve kwaliteit vertrok.

Vorig seizoen tweede beste schutter

Rodriguez eindigde vorig seizoen als tweede beste doelpuntenmaker van Union, achter Promise David. De Ecuadoriaan scoorde veertien keer in alle competities samen.

Ook in de Croky Cup drukte hij zijn stempel. In de gewonnen finale tegen Anderlecht was Rodriguez goed voor een doelpunt en een assist. Daarmee was hij rechtstreeks betrokken bij twee beslissende momenten in een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.

Union betaalde in 2023 ongeveer 4,5 miljoen euro om hem over te nemen van Independiente del Valle. Sindsdien kwam Rodriguez al meer dan honderd keer in actie voor de Brusselaars en staat zijn totaal op negentien doelpunten.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ondertussen zes miljoen euro. In drie jaar tijd groeide de Ecuadoriaanse international uit tot een vaste waarde binnen de kern.





Extra verantwoordelijkheid na vertrek Promise David

Zijn contractverlenging krijgt nog meer betekenis door het vertrek van Promise David. De topschutter van Union van vorig seizoen trok deze zomer naar Brighton via een huurdeal met verplichte aankoopoptie.

Daardoor blijft Rodriguez achter als een van de meest ervaren aanvallers in de kern. Hij kent de Belgische competitie goed en zal opnieuw een belangrijke rol moeten spelen in de aanval.

“Ik ben heel blij dat ik langer bij deze prachtige club kan blijven”, zegt Rodriguez op de website van Union. Hij verwijst naar de mooie momenten in de competitie, de beker en Europa en bedankt de club en supporters voor hun steun. Rodriguez kijkt ernaar uit om samen met Union verder te bouwen aan dat verhaal.