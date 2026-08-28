Van vaste basisplaats naar de zijlijn: talentvol Belgisch woelwater bracht zichzelf in de problemen

Anouar Ait El Hadj dreigt deze zomer in een bijzonder vervelende situatie te zijn beland. De middenvelder liet duidelijk verstaan dat hij Union wil verlaten omdat hij vindt dat hij klaar is voor een avontuur in het buitenland. Alleen heeft zich voorlopig geen concrete bestemming aangediend. Daardoor dreigt de 24-jarige tussen twee stoelen te vallen.

Zijn ambitie is op zich niet onbegrijpelijk. Ait El Hadj wil hogerop en vindt dat hij na zijn jaren in België klaar is voor een nieuwe omgeving. Alleen heeft zijn carrière de voorbije jaren al vaker een grillig verloop gekend.

Basisplaats bij Union was niet genoeg voor Ait El Hadj

Bij Anderlecht brak hij door als een groot talent, maar uiteindelijk raakte hij er uit beeld. Zijn overstap naar Genk moest een nieuwe start worden, maar ook daar kon hij zich niet definitief doorzetten. Bij Union vond hij vorig seizoen wél de stabiliteit die hij zocht en groeide hij uit tot een vaste waarde.

Net daarom is zijn huidige situatie zo opvallend. Ait El Hadj was vorig seizoen nog een belangrijke pion bij een ploeg die zich voor de Champions League plaatste. Nu heeft hij door zijn uitgesproken transferwens zijn positie binnen de club aanzienlijk verzwakt.

Trainer David Hubert heeft inmiddels beslist geen beroep meer op hem te doen. Ait El Hadj mag vertrekken, maar zolang er geen club concreet wordt, zit hij vast. Hij speelt niet, maar heeft ook geen onmiddellijk uitzicht op een transfer.

Ait El Hadj dreigt opnieuw belangrijke maanden te verliezen

Dat is een bijzonder riskante situatie voor een speler van 24. Als er de komende dagen geen oplossing komt, bestaat de kans dat Ait El Hadj tot de wintermercato moet wachten voor een nieuwe opportuniteit. Maanden zonder competitieve minuten zouden zijn ontwikkeling allerminst helpen.



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Het wrange is dat Union hem eigenlijk alles gaf om zich opnieuw te lanceren. Hij kreeg een basisplaats, speelde Europees voetbal en zat bij een club die sportief ambitieus is. Toch dreigt hij nu opnieuw op een zijspoor te belanden.

Zijn ambitie om naar het buitenland te trekken kan perfect te begrijpen zijn. Maar een transferwens uitspreken zonder concrete bestemming kan ook averechts werken. Ait El Hadj heeft bij Anderlecht en Genk al kostbare stappen in zijn ontwikkeling verloren. Nu dreigt hij bij Union opnieuw zijn eigen carrière op het spel te zetten.