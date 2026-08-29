🎥 Bij Charleroi zijn ze woedend... Hadden ze hier een penalty moeten krijgen?

Er was zaterdagavond opnieuw stof tot discussie rond de arbitrage in de Jupiler Pro League. Tijdens KV Kortrijk - Charleroi kreeg de thuisploeg een opvallende beslissing mee, nadat een voorzet van Théo Bernier in de zestien tegen de hand van Kortrijk-verdediger Kohon belandde. Scheidsrechter Wesli De Cremer liet doorspelen en ook na een VAR-check volgde er geen strafschop.

De fase deed meteen de wenkbrauwen fronsen. Bernier probeerde vanaf de flank een voorzet richting het centrum te sturen, maar de bal raakte daarbij de arm van Kohon.

De Cremer had de handsbal zelf niet gezien, waardoor de VAR de beelden bekeek om te bepalen of een interventie nodig was. Uiteindelijk bleef de beslissing op het veld overeind: geen penalty voor Charleroi.

Bal eerst tegen ander lichaamsdeel?

De discussie draait vooral rond de manier waarop de bal bij de arm van Kohon terechtkwam. Volgens de commentatoren van de wedstrijd was op de beelden te zien dat de bal mogelijk eerst een ander lichaamsdeel van de verdediger raakte alvorens tegen zijn hand te komen.

Dat kan verklaren waarom de VAR besloot om De Cremer niet naar het scherm te sturen en de scheidsrechterlijke beslissing niet aan te passen. Tegelijkertijd blijft de vraag bestaan of de positie en beweging van de arm voldoende waren om toch een strafschop te rechtvaardigen.

Bij Charleroi waren ze overtuigd van hands

Voor Charleroi is het uiteraard een zure fase, zeker omdat de wedstrijd op dat moment nog alle kanten uit kon. De Zebras zullen zich ongetwijfeld afvragen waarom de VAR niet ingreep nadat de bal duidelijk contact leek te maken met de arm van een Kortrijkse verdediger. Ze reageerden alvast met heel wat discussie en ook de vierde ref kreeg heel wat vragen.



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De beslissing zal ongetwijfeld opnieuw voer voor discussie opleveren in het Belgische voetbal. Zeker nadat scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot eerder al aangaf dat hij de arbitrageprestaties en VAR-beslissingen van de voorbije speeldagen kritisch onder de loep nam.