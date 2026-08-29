🎥 Godts pakt eerste assist in Parijs, maar krijgt nog werkpunten voorgeschoteld

Mika Godts heeft vrijdagavond zijn tweede invalbeurt voor Paris Saint-Germain achter de rug. De Belgische flankaanvaller kwam bij een 0-1-achterstand tegen Lille tussen de lijnen en zag PSG in het slot nog langszij komen. Godts kreeg daarbij officieel een assist achter zijn naam, al was zijn aandeel in de knappe treffer van Vitinha beperkt.

Mika Godts heeft vrijdag zijn tweede invalbeurt voor Paris Saint-Germain gemaakt. De voormalige Ajax-speler kwam rond het halfuur in de ploeg tegen Lille, op een moment dat PSG al tegen een achterstand aankeek.

De Franse landskampioen kwam zelfs 0-2 achter toen Dilane Bakwa in de 84e minuut met een heerlijke gekrulde bal zijn eerste treffer voor Lille tegen de netten trapte. PSG leek op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar sleepte in een chaotisch slot alsnog een punt uit de brand.

Godts krijgt statistische assist op parel van Vitinha

Godts begon, net als Khvicha Kvaratskhelia, op de bank en moest na zijn invalbeurt mee voor offensieve impulsen zorgen. De Belgische flankaanvaller probeerde enkele technische acties en snelle combinaties op te zetten, maar kende een moeilijke wedstrijd. Hij leed geregeld balverlies en kon aanvankelijk weinig rendement brengen.

Toch mocht Godts na afloop zijn eerste assist in het shirt van PSG bijschrijven. Al was zijn aandeel in het doelpunt vooral statistisch te noemen.

¡VITINHA SACA LA VARITA Y FIRMA UN GOLAZO DE MAGIA! 🪄



Entra por toda la escuadra, imposible de parar para Özer. ¡Imparable golpeo del mago luso! ✨#Ligue1enDAZN 🇫🇷 pic.twitter.com/oBim0E7zwK



— DAZN España (@DAZN_ES) August 28, 2026

Helemaal aan het begin van de toegevoegde tijd speelde Godts de bal in op Vitinha. De Portugese middenvelder had vervolgens geen verdere hulp nodig en schilderde de bal op magistrale wijze in de winkelhaak, buiten het bereik van doelman Berke Özer. Voor Godts telt het wel degelijk als zijn eerste assist bij de Parijse club.

PSG ontsnapt in extremis tegen Lille

Die aansluitingstreffer gaf PSG opnieuw hoop. Lille leek de tijd vervolgens slim te willen uitspelen, maar kreeg daarvoor in de allerlaatste seconden de rekening gepresenteerd. Meer dan een minuut na de oorspronkelijk aangekondigde drie minuten extra tijd bediende Vitinha aanvoerder Marquinhos, die met een rake kopbal de 2-2 op het bord zette.

Lille, waar Nathan Ngoy een degelijke partij speelde, gaf zo alsnog een dubbele voorsprong uit handen. Voor PSG is het al het tweede opeenvolgende 2-2-gelijkspel, een start van het seizoen die voorlopig niet helemaal overtuigt.

Godts zal dan weer tevreden zijn met zijn eerste assist, maar zijn invalbeurt maakte ook duidelijk dat hij nog stappen moet zetten. De Belg zal meer regelmaat en efficiëntie moeten tonen om zich in Parijs op termijn tot vaste waarde te kunnen ontwikkelen.