Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden
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Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar een extra centrale verdediger en is daarvoor in Portugal uitgekomen. Paars-wit heeft Victor Rofino op de radar, een 24-jarige verdediger met een verleden in de jeugdopleiding van Real Madrid. Een eerste bod van om en bij het miljoen euro werd door União de Leiria afgewezen, maar Anderlecht lijkt bereid om de onderhandelingen verder te zetten.

RSC Anderlecht blijft speuren naar versterking voor de defensie en heeft zijn oog laten vallen op Victor Rofino. De 24-jarige centrale verdediger, die zijn jeugdopleiding deels bij Real Madrid genoot, staat momenteel onder contract bij União de Leiria in de Portugese tweede klasse.

Volgens het Portugese A Bola ondernam Anderlecht al een eerste poging om Rofino naar Brussel te halen. Die openingsofferte werd afgewezen, maar paars-wit zou het dossier zeker nog niet hebben opgeborgen.

Anderlecht ziet ruimte om bod te verhogen

Anderlecht zou een bedrag van ongeveer één miljoen euro hebben geboden op de verdediger. União de Leiria ging daar niet op in en hoopt blijkbaar op een hoger voorstel voor zijn sterkhouder.

De Brusselaars zouden bereid zijn om verder te gaan in de onderhandelingen. Een bod tot 1,5 miljoen euro zou op tafel kunnen komen om de Portugezen alsnog te overtuigen. Dat bedrag ligt ruim boven de geschatte marktwaarde van Rofino, die Transfermarkt momenteel op 550.000 euro zet.

Opgeleid bij Real Madrid, ervaring in Spanje en Portugal

Rofino begon zijn parcours in de jeugdopleiding van Real Madrid, maar bouwde daarna ervaring op bij verschillende Spaanse clubs. Hij kwam onder meer uit voor CF Intercity, Real Valladolid en Real Murcia, voor hij de overstap maakte naar Portugal.

Bij União de Leiria speelde de centrale verdediger vorig seizoen achttien wedstrijden in alle competities. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Zijn traject bracht hem langs meerdere niveaus in het Spaanse en Portugese voetbal, iets wat hem voor Anderlecht een interessante en relatief jonge optie maakt.

Zeven interlands voor Guinee-Bissau

Hoewel Rofino in Spanje werd geboren, komt hij op interlandniveau uit voor Guinee-Bissau. De verdediger verzamelde al zeven caps voor het Afrikaanse land.

Of Anderlecht en União de Leiria snel tot een akkoord komen, moet nog blijken. Wel lijkt duidelijk dat paars-wit zijn eerste afwijzing niet als een definitief nee beschouwt en bereid is om financieel een stap extra te zetten.

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