'Bodart heeft extra optie in JPL én buitenland'
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Arnaud Bodart kan mogelijk terugkeren naar België. De 28-jarige doelman van Lille staat op de radar van La Louvière, dat rekening houdt met een vertrek van Marcos Peano. Ook een andere Belgische club en een club uit het buitenland hebben de naam van Bodart in hun boekje staan.
'Bodart heeft extra optie in JPL én buitenland'
We schreven al over de interesse van La Louvière in Arnaud Bodart, maar er is concurrentie op komst voor de Wolven. Volgens Transferfeed tonen ook Sint-Truiden en het Cypriotische Omonia Nicosia belangstelling voor de doelman. Die twee ploegen speelden toevallig tegen elkaar in de play-offs van de Europa League.
Bodart staat momenteel nog onder contract bij Lille, maar hij komt in Noord-Frankrijk weinig aan spelen toe. Een transfer naar een andere club zou hem uitzicht kunnen geven op meer speelminuten.
Bodart heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,5 miljoen euro. Zijn huidige overeenkomst loopt tot midden 2027.
Arnaud Bodart kan mogelijk terugkeren naar België. De 28-jarige doelman van Lille staat op de radar van La Louvière, dat rekening houdt met een vertrek van Marcos Peano. Als de Argentijn vertrekt, zou Bodart hoog op het lijstje staan om hem te vervangen.
Voor Bodart zou een overstap naar La Louvière bijzonder zijn. De doelman bouwde jarenlang een stevige reputatie op bij Standard, waar hij uiteindelijk 190 wedstrijden voor de eerste ploeg speelde. Na zijn vertrek uit Luik koos hij begin 2025 voor een buitenlands avontuur.
🟢 🐺 EXCL - La RAAL La Louvière s’intéresse à Arnaud Bodart ! 🇧🇪— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 24, 2026
🧤 Le gardien belge du LOSC est considéré comme la priorité des Loups en cas de départ de Marcos Peano.
🗣️ Discussions en cours entre les parties.
🇦🇷 L’Argentin jouit en effet d’une offre d’un club au Qatar.… pic.twitter.com/6nSjs1UvMD
Bodart eerste keuze bij vertrek Peano
Volgens Sacha Tavolieri voert La Louvière momenteel gesprekken over een mogelijke komst van Bodart. Les Loups beschouwen hem als prioriteit indien Peano deze zomer nog vertrekt.
Dat scenario is zeker niet uitgesloten. De Argentijnse doelman beschikt namelijk over een aanbieding van een club uit Qatar. Zolang daar geen definitieve beslissing over valt, blijft ook het dossier-Bodart gekoppeld aan zijn toekomst.
Bodart zelf ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Lille. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,5 miljoen euro. Of La Louvière mikt op een definitieve transfer of een andere constructie, is voorlopig niet duidelijk.
Terugkeer naar België lonkt
De voormalige Standard-doelman verliet Sclessin in januari 2025 transfervrij voor FC Metz. Daar kwam hij tot 17 wedstrijden, maar zijn verblijf duurde amper een halfjaar. In juli van datzelfde jaar trok hij alweer verder naar Lille.
Bij LOSC bleef zijn speeltijd voorlopig beperkt. Bodart kwam er vijf keer in actie en zat tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op de bank. Daardoor kan een nieuwe stap interessant worden als hij opnieuw meer minuten wil maken.
Een terugkeer naar België zou hem alvast in een vertrouwde competitie brengen. La Louvière weet bovendien precies welk profiel het mogelijk moet vervangen als Peano vertrekt. De komende dagen moeten uitwijzen of die puzzel effectief in elkaar valt en Bodart na anderhalf jaar opnieuw in België onder de lat staat.
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