'Bodart heeft extra optie in JPL én buitenland'

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Arnaud Bodart kan mogelijk terugkeren naar België. De 28-jarige doelman van Lille staat op de radar van La Louvière, dat rekening houdt met een vertrek van Marcos Peano. Ook een andere Belgische club en een club uit het buitenland hebben de naam van Bodart in hun boekje staan.