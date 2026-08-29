De derde helft 🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio

Robbie Maes, voetbaljournalist
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🎥 Geheim van Peter Vandenbempt onthuld: zo voorkomt hij gênante blunders op de radio
Foto: © photonews
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Peter Vandenbempt kent het Belgische voetbal als zijn broekzak. Toch kent zelfs een ervaren commentator niet altijd elke speler die voor zijn neus verschijnt. Zeker wanneer hij een ploeg moet becommentariëren die hij minder vaak aan het werk ziet, kan dat voor de nodige uitdagingen zorgen.

Tijdens een gesprek bij MNM vertelde Vandenbempt opvallend eerlijk hoe hij zich daarop voorbereidt. Want hoe zorg je ervoor dat je tijdens een wedstrijd toch de juiste namen kunt roepen wanneer je sommige spelers amper kent?

Rugnummers uit het hoofd leren

Bij ploegen die hij vaak volgt, kent Vandenbempt de spelers automatisch. Gezicht, naam, positie: het zit er na verloop van tijd gewoon ingebakken. Maar bij minder bekende teams moet hij zichzelf een handje helpen.

"Ik ken de rugnummers van buiten van de spelers die ik niet ken. Als je vaak ploegen becomentarieer ken je de spelers automatisch bij hun gezicht. Bij ploegen die je amper doet moet je die rugnummers van buiten kennen. Dat doe ik zo'n 15 minuten voor de wedstrijd begint."

Een kwartiertje blokken dus, vlak voor de aftrap. Niet bepaald de klassieke voorbereiding die je je bij een voetbalcommentator zou voorstellen, maar wel een bijzonder handige.

Cercle Brugge als voorbeeld

Vandenbempt haalde Cercle Brugge aan als voorbeeld. Toen de Vereniging afgelopen weekend tegen Club Brugge speelde, kende hij naar eigen zeggen vooraf slechts een drietal spelers echt goed.

Toch kan een commentator zich tijdens een wedstrijd geen grote vergissingen veroorloven. Wanneer een speler plots aan de bal komt, moet zijn naam er liefst meteen uitkomen. De oplossing? Even terugvallen op het rugnummer dat hij kort voor de wedstrijd heeft ingestudeerd.

Soms zie je het gewoon niet

Maar zelfs met een goede voorbereiding blijft het tijdens een wedstrijd soms moeilijk om spelers uit elkaar te houden. Zeker in een druk strafschopgebied, waar verschillende spelers door elkaar lopen en de bal alle kanten op kan vliegen.

Vandenbempt heeft daar dan ook een oplossing voor. Als hij niet onmiddellijk ziet wie precies aan het werk is, past hij zijn commentaar gewoon aan.

"Soms is het niet evident om de spelers te zien zeker in een penaltygebied dat enorm druk bezet is. Als ik zeg is daar is het schot wil het zeggen dat ik de speler niet direct herken, want een commentator zal altijd de speler zeggen."

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