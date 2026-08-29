De exacte reden waarom de transfer van Joel Ordonez naar Crystal Palace alsnog is afgesprongen

Brute pech voor Club Brugge en Joel Ordonez. Wat enkele dagen geleden nog een lucratieve transfer naar de Premier League leek, is alsnog afgesprongen. Crystal Palace heeft na de medische tests beslist om de Ecuadoriaanse verdediger niet over te nemen. Voor Club Brugge betekent dat een financiële domper, want er lag een akkoord op tafel over een constructie met een verplichte aankoopoptie die tot 31 miljoen euro kon oplopen.

De oorzaak is duidelijk: de blessure aan de voet die Ordonez tijdens het WK opliep. De 22-jarige verdediger brak in de wedstrijd tegen Mexico een middenvoetsbeentje en werd bij de rust naar de kant gehaald. Ecuador verloor die wedstrijd met 2-0 en werd uitgeschakeld.

Ordonez had voordien wel een belangrijk aandeel gehad in de groepsfase: hij startte tegen Ivoorkust en Duitsland en speelde tegen Duitsland de volledige wedstrijd, waarin Ecuador met 2-1 won. Tegen Mexico stond hij opnieuw aan de aftrap, maar zijn WK eindigde na 45 minuten.

De gevolgen van het WK

Net daar ligt de oorsprong van het transferprobleem. De breuk werd pas na de wedstrijd tegen Mexico verder onderzocht. In België werd vervolgens duidelijk dat Ordonez meerdere weken out zou zijn. Hij moest gedurende een periode een walking boot dragen en miste daardoor niet alleen de competitiestart, maar ook de Supercup tegen Union.

Dat maakt de timing bijzonder ongelukkig. Ordonez was na een uitstekend seizoen klaar voor een volgende stap. Hij speelde vorig seizoen 33 competitiewedstrijden voor Club en was een vaste waarde. Zijn marktwaarde en prestaties hadden hem al geruime tijd op de radar van verschillende Europese clubs gebracht. Aston Villa toonde bijvoorbeeld concrete interesse, terwijl ook andere buitenlandse clubs zijn situatie volgden.

De blessure veranderde echter de situatie. Crystal Palace was bereid om de transfer door te drukken en bereikte een akkoord met Club Brugge, maar wilde bij de medische keuring vooral weten wanneer Ordonez daadwerkelijk inzetbaar zou zijn. En precies daar ontstond het probleem. De medische testen wezen uit dat de Ecuadoriaan niet snel genoeg beschikbaar zou zijn voor Palace. De Londense club zag daarop af van de deal.



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Dat is belangrijk: er lijkt geen sprake te zijn van een blessure waarvan wordt verwacht dat Ordonez niet volledig zal herstellen. Het probleem is vooral de timing. Palace wilde op korte termijn een verdediger kunnen inzetten, terwijl Ordonez nog bezig is met zijn revalidatie.

Club Brugge had zijn opvolger al klaar

Voor Club Brugge komt de mislukte transfer bijzonder ongelegen. Blauw-zwart had sportief al rekening gehouden met een vertrek van Ordonez en haalde met Lee Han-beom een nieuwe centrale verdediger in huis. De transfer van de Ecuadoriaan was dan ook duidelijk onderdeel van de zomerplanning: een belangrijke basisspeler verkopen voor een recordbedrag en tegelijkertijd zijn opvolger klaarstomen.

Dat plan valt voorlopig in het water. Ordonez blijft minstens tot de wintertransferperiode in Brugge, tenzij er in de laatste dagen van de mercato alsnog een club bereid wordt gevonden om het risico te nemen. De interesse zal vermoedelijk niet volledig verdwenen zijn. Zijn kwaliteiten zijn bekend, zijn contract loopt nog tot 2029 en zijn blessure wordt beschouwd als een tijdelijk probleem.

Voor Ordonez zelf is het uiteraard een enorme tegenvaller. Hij leek klaar voor de Premier League en had na zijn sterke seizoen bij Club Brugge een transfer naar een topcompetitie voor ogen. Nu dreigt hij minstens enkele maanden langer in België te blijven.

Toch kan zijn terugkeer Club nog helpen

Voor Ivan Leko hoeft dat evenwel niet uitsluitend slecht nieuws te zijn. Als Ordonez volledig hersteld is, krijgt de trainer er opnieuw een verdediger bij die vorig seizoen een van de steunpilaren van zijn ploeg was. De verwachting in België is dat hij na de interlandbreak van september opnieuw beschikbaar kan worden, al zal zijn exacte terugkeer afhangen van de verdere evolutie van zijn revalidatie.

Bovendien komt Lee Han-beom later dit jaar enkele weken in de problemen door zijn verplichtingen met Zuid-Korea op de Asian Cup. Daardoor zal Club sowieso extra opties centraal achterin nodig hebben. Als Ordonez tegen dan volledig fit is, kan zijn mislukte transfer plots een onverwachte sportieve meevaller worden.

De financiële kater blijft wel overeind. Club Brugge zag een transfer van ruim dertig miljoen euro door zijn vingers glippen, terwijl Ordonez zelf zijn droomtransfer naar de Premier League voorlopig mag uitstellen. De verdediger zal zich de komende weken vooral op zijn herstel moeten richten. Als hij opnieuw fit is en zijn niveau van vorig seizoen haalt, zal de belangstelling vermoedelijk terugkeren.

De vraag is alleen of Club Brugge dan opnieuw een bedrag van dertig miljoen euro op tafel krijgt. Een transfer die bijna rond was, is door een ongelukkig moment op het WK in Mexico plots helemaal terug naar af.