Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Ex-ploegmaat Youri Tielemans geeft opmerkelijk interview: "Ik dacht dat hij dik was"
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Youri Tielemans maakte deze zomer voor 35 miljoen pond de overstap van Aston Villa naar Manchester United, maar in Engeland wordt nog volop gediscussieerd over de impact die de Rode Duivel op Old Trafford kan hebben. Bij zijn ex-ploegmaat John McGinn bestaat daarentegen geen enkele twijfel. De aanvoerder van Aston Villa is ervan overtuigd dat Tielemans zal slagen bij de Mancunians.

McGinn moest zijn mening over Tielemans overigens grondig bijstellen. Toen de Belg in 2023 van Leicester City naar Villa verhuisde, had de Schot aanvankelijk zijn twijfels over diens fysieke paraatheid. "Toen hij tekende, dacht ik: goede speler, maar traag en niet fit. Hij zag er een beetje dik uit", bekende McGinn in de podcast Stick to Football. Tot Tielemans zijn shirt uittrok. "Toen deed hij zijn shirt uit en dacht ik: wauw, misschien toch niet."

De realiteit bleek helemaal anders. Volgens McGinn is Tielemans een modelprof die bijzonder veel aandacht besteedt aan zijn fysieke voorbereiding. "Ik probeerde hem na een wedstrijd een blikje Coca-Cola te laten drinken of hem een koekje te laten eten op het vliegtuig, maar hij is zo gedreven. Hij doet alles juist, tot op de letter."

"Hij zal je niet voorbij sprinten"

Tielemans staat niet bekend om zijn explosiviteit en precies daar bestaan in Engeland vragen over. McGinn vindt dat echter een verkeerd uitgangspunt. "Die mythe zal hij door zijn lichaamsbouw waarschijnlijk altijd met zich meedragen, maar ze klopt niet. Hij zal je niet voorbij sprinten, maar dat is ook niet zijn spel."

Bij Aston Villa groeide Tielemans uit tot een bijzonder betrouwbare kracht. Hij speelde 134 wedstrijden voor de club en was niet alleen belangrijk met zijn passing en doelgerichtheid, maar ook als leider binnen de spelersgroep.

"Hij is fit als een hoentje en was ongelooflijk betrouwbaar voor ons", aldus McGinn. "Hij is niet bang om de standaarden voor anderen te verhogen. Als je op training niet op zijn niveau zit, zal hij het je laten weten."

Dat leiderschap kan volgens de Schot minstens zo belangrijk worden als Tielemans' technische kwaliteiten bij Manchester United. "Hij is een ongelooflijke prof. Werkethiek, kwaliteit, een goede ploegmaat en gewoon een geweldige kerel. Maar hij heeft ook kwaliteit. Hij kan een pass geven, een geweldige goal maken. Ik heb het hier over een complete speler."

"Ik heb geen enkele twijfel"

Villa verliest volgens McGinn dan ook veel meer dan alleen een middenvelder. "We gaan hem zowel op als naast het veld missen. Hij is een topspeler en zo vastberaden om te winnen."

En net die mentaliteit kan Tielemans volgens McGinn ook bij Manchester United van pas komen. "Dat is misschien wat ik het meest zal missen bij veel van de spelers die deze zomer zijn vertrokken: de mentaliteit wanneer het moeilijk wordt."

Voor de twijfels die in Engeland bestaan over de vraag of Tielemans wel het verschil kan maken op Old Trafford, heeft McGinn tot slot maar één antwoord. "Ik heb er geen enkele twijfel over dat Youri dat bij United zal brengen. Absoluut."

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