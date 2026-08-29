Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax

Sofyan Amrabat staat voor een opvallende terugkeer naar de Nederlandse Eredivisie. De 30-jarige Marokkaanse international heeft een mondeling akkoord bereikt met Ajax en wordt in Amsterdam de nieuwe nummer zes.

Ajax was al een tijdje op zoek naar versterking voor het middenveld. Met het vertrek van Jordan Henderson kwam er ruimte vrij op de nummer zes-positie en die vacature bleek moeilijk in te vullen. De Amsterdammers haalden eerder al Abdoulaye Camara op huurbasis, maar met Amrabat lijkt de club vooral voor ervaring en zekerheid te kiezen.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Sofyan Amrabat to Ajax, here we go! Verbal agreement done for Moroccan midfielder to join as free agent.



Contract terms verbally agreed as Sofyan left Fenerbahçe as free agent, wanted by Jordi Cruyff. pic.twitter.com/OyEs39mVDc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

De Marokkaan heeft inmiddels een bijzonder parcours achter de rug. Hij kent de Eredivisie, de Jupiler Pro League, de Serie A, de Premier League en de Turkse competitie. Bovendien is hij met 78 interlands een vaste waarde bij de Marokkaanse nationale ploeg.

Doorbraak in Nederland

Amrabat werd opgeleid bij FC Utrecht, waar hij uiteindelijk doorbrak in het eerste elftal. Zijn energieke speelstijl viel snel op. Hij combineerde fysieke kracht met een groot loopvermogen en ontwikkelde zich tot een speler die graag het vuile werk opknapte voor zijn ploegmaats.



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Na zijn periode bij Utrecht volgde een transfer naar Feyenoord. Ook daar bleef zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. Amrabat speelde uiteindelijk 63 wedstrijden in de Eredivisie voordat hij in 2018 naar het buitenland vertrok.

Zijn eerste bestemming was België. Club Brugge zag potentieel in de middenvelder en haalde hem naar Jan Breydel. Daarmee begon voor Amrabat een Europese carrière die hem uiteindelijk naar enkele van de grootste competities ter wereld zou brengen.

Ex-speler van Club Brugge

Bij Club Brugge werd Amrabat vooral gebruikt als controlerende middenvelder. Zijn fysieke kwaliteiten kwamen goed tot hun recht in het Belgische voetbal, terwijl hij ook ervaring kon opdoen op het Europese toneel.

De periode in Brugge duurde uiteindelijk niet bijzonder lang, maar was wel belangrijk voor zijn verdere ontwikkeling. Hij maakte er kennis met de Champions League en kreeg de kans om zich te meten met spelers van het hoogste niveau.

Na zijn vertrek uit België zette Amrabat zijn carrière voort in Italië. Bij Hellas Verona maakte hij een sterke indruk en groeide hij uit tot een van de opvallende middenvelders in de Serie A. Zijn prestaties leverden hem een transfer naar Fiorentina op.

Daar kwam hij opnieuw een niveau hoger terecht. Amrabat werd een belangrijke schakel op het middenveld en bevestigde zijn reputatie als balveroveraar en controleur. Vooral zijn defensieve discipline, fysieke présence en vermogen om ruimtes dicht te lopen maakten hem aantrekkelijk voor clubs uit de Europese top.

Van Fiorentina naar Manchester United

Zijn prestaties bij Fiorentina brachten hem uiteindelijk naar de Premier League. Manchester United huurde de Marokkaan in het seizoen 2023/24. In Engeland kreeg hij te maken met een ander soort voetbal, met een hoger tempo en meer fysieke intensiteit.

Hoewel zijn periode op Old Trafford niet uitgroeide tot een onverdeeld succes, leverde de transfer wel een nieuwe ervaring op in zijn carrière. Daarna koos Amrabat voor een overstap naar Fenerbahçe.

Ook daar groeide hij uit tot een bekende naam binnen de selectie. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor Real Betis, maar een definitieve transfer naar Spanje kwam er uiteindelijk niet.

Nu heeft Amrabat zijn contract bij Fenerbahçe laten ontbinden en kan hij transfervrij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die lijkt hij dus gevonden te hebben bij Ajax.

Cruciale rol bij Marokko

Ook internationaal heeft Amrabat inmiddels een indrukwekkend cv opgebouwd. De middenvelder is al jaren een vaste waarde bij Marokko en speelde een bijzonder belangrijke rol tijdens het WK 2022 in Qatar.

Marokko schreef daar geschiedenis door als eerste Afrikaanse land ooit de halve finales van een wereldkampioenschap te bereiken. Amrabat was een van de steunpilaren van die ploeg en maakte indruk met zijn enorme werkvolume en defensieve discipline.