'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'
Foto: © photonews
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KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. De deal zou ondertussen rond zijn.

Lorenz Lomme

'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'

Dat schrijft Het Laatste Nieuws en wordt bevestigd door Sacha Tavolieri op X. Volgens de genoemde krant zal de Bosniër gehuurd worden en is Genk er ook in geslaagd een aankoopoptie af te dwingen.

Tahirovic zou zaterdag zijn medische testen afleggen, waarna de transfer helemaal afgerond kan worden. Genk werd eerder ook al gelinkt aan Niko Sigur, maar lijkt nu te kiezen voor Tahirovic.

Ook Christiaan Ravych (Cercle Brugge) is zo goed als op weg naar de Cegeka Arena. Het huiswerk van Genk in deze mercato is daarmee mogelijk zo goed als af.

KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam.

Van Zweden naar de Europese top

Benjamin Tahirovic werd op 3 maart 2003 geboren in Spånga, Zweden, en heeft de Bosnische nationaliteit. De 1,91 meter lange middenvelder werd opgeleid bij AIK en FC Djursholm, waarna hij bij Vasalunds IF zijn profdebuut maakte. In 2021 volgde een overstap naar AS Roma, waar hij uiteindelijk elf wedstrijden in de Serie A speelde. De Bosnische voetbalbond vermeldt hem als centrale middenvelder en bevestigt zijn Zweedse geboorteplaats en internationale loopbaan.

Zijn prestaties in Rome leverden hem in 2023 een transfer naar Ajax op. De Amsterdammers legden hem voor vijf seizoenen vast, tot juni 2028. Ajax omschreef hem destijds als een sterke, balvaste middenvelder met een goede mentaliteit.

Ajax werd geen succesverhaal

In Amsterdam kreeg Tahirovic aanvankelijk behoorlijk wat kansen. In zijn eerste seizoen kwam hij in 26 competitiewedstrijden in actie en scoorde hij twee keer. In Europese competities verzamelde hij eveneens speelminuten.

Toch kon de Zweedse Bosniër uiteindelijk geen vaste waarde worden. Ajax besloot in februari 2025 mee te werken aan een definitieve transfer. De club meldde toen dat Tahirovic uit de plannen was verdwenen en dat Brøndby de voorkeur gaf aan een permanente overgang boven een uitleenbeurt.

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In Denemarken vond hij vervolgens opnieuw meer stabiliteit. Bij Brøndby speelde hij in 2025/26 25 competitiewedstrijden en scoorde hij één keer. Zijn huidige contract loopt tot 30 juni 2028.

WK-ervaring maakt hem interessant

Tahirovic is inmiddels ook een vaste naam in de Bosnische nationale ploeg. Hij maakte in 2023 zijn debuut en heeft volgens de Bosnische voetbalbond inmiddels meer dan dertig interlands achter zijn naam. Op het WK van 2026 kwam hij bovendien in vier wedstrijden in actie, waarmee hij ervaring opdeed op het grootste internationale podium.

Die combinatie van fysieke présence, defensieve kwaliteiten en internationale ervaring maakt hem interessant voor Genk. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 4,5 miljoen euro.[4] Dat is een belangrijk verschil met het bedrag dat Brøndby in 2025 betaalde. Ajax verkocht hem toen voor een bedrag dat rond 1,25 miljoen euro lag.

Genk zoekt nog versterking

Volgens Het Belang van Limburg wil Genk naast een centrale verdediger ook nog een controlerende middenvelder aantrekken. Tahirovic zou daarvoor een concreet doelwit zijn. De krant meldt dat er bij Brøndby al een bod zou zijn binnengekomen.

Opvallend is dat Tahirovic momenteel niet meer meetraint bij de Deense club. Dat voedt de speculatie over een transfer, al is een overstap naar Genk voorlopig nog niet officieel.

Genk zou bovendien niet de enige Belgische club zijn die naar de transfermarkt kijkt voor een controlerende middenvelder. Ook Niko Sigur van Hajduk Split wordt genoemd als mogelijke piste. Voor Tahirovic ligt er met zijn leeftijd, fysieke profiel en WK-ervaring alvast een interessant dossier op tafel.

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