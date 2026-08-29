'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'
Foto: © photonews
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KAA Gent zit niet stil op de transfermarkt. De Buffalo's versterkten hun kern al gevoelig, maar zijn nog niet klaar met hun huiswerk. Gent wordt nu gelinkt aan een middenvelder uit Frankrijk die op het derde niveau speelt.

KAA Gent haalden al zeven aanwinsten binnen

KAA Gent sloeg zaterdag al een mooie slag. Het haalt Michel-Ange Balikwisha terug naar België. De flankspeler wordt één seizoen gehuurd van de Schotse topclub Celtic. In de deal werd ook een aankoopoptie opgenomen.

Voor Gent is het de zevende aanwinst. Eerder haalde het ook al Mouhamed Ngom bij Grasshoppers Zürich en Josué Vergara bij Auda. László Bénes werd overgenomen van Union Berlin, terwijl Kyrell Wilson werd weggeplukt bij de U21 van Swansea. Tot slot maakten ook Lars Cooman (FC Knokke) en Christian Burgess (Union) de oversteek naar de Planet Group Arena.

Wordt Zoumana Bagbema de volgende?

Wordt Zoumana Bagbema de volgende inkomende transfer in de Arteveldestad? Transferfeed brengt Gent in verband met de 22-jarige middenvelder van de Franse derdeklasser Caen. De Oost-Vlamingen zijn wel niet de enige geïnteresseerden. Ook FC Basel en Göztepe zouden de speler in het vizier hebben.

Daarbij zou vooral FC Basel concreet zijn. De Zwitsers brachten naar verluidt al een bod van 1,5 miljoen uit op Bagbema. Caen ontving nog geen enkel ander bod op de speler, waardoor Basel duidelijk het voortouw neemt in het dossier. Het is afwachten of Gent tot actie overgaat voor de voetballer met zowel de Franse als de Ivoriaanse nationaliteit.

Bagbema is een jeugdproduct van PSG

Bagbema heeft bij Caen een contract tot midden 2028 en moet volgens Transfermarkt momenteel 250.000 euro kosten. De centrale middenvelder kwam dit seizoen al drie keer in actie in de Franse derde klasse. Daarin was hij goed voor één assist.

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In totaal zit Bagbema aan 23 optredens voor de hoofdmacht van Caen (1 goal, 1 assist). Voor de B-ploeg klokt hij voorlopig af op 30 wedstrijden, 6 goals en 2 assists. Bagbema genoot zijn jeugdopleiding bij Paris Saint-Germain. In 2023 verkaste hij gratis naar Caen, dat nu een mooie winst kan gaan boeken.

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