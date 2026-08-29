LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE - Speeldag 4 JPL: 600 fans van Essevee mee naar Westerlo: "Daarom moeten we sterk zijn"
Foto: © photonews
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De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 4 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Aernout Van Lindt

Zulte Waregem met vertrouwen naar Westerlo

Zulte Waregem is na een 7 op 9 klaar om ook tegen KVC Westerlo iets te laten zien. Tegen Beveren scoorden ze vier keer en op dat elan wil Essevee verder gaan. T1 Michael Beale beschouwde voor op de debatten bij Essevee TV. "De sfeer in het stadion was fantastisch, al was het wat raar omdat ik het vanop een afstand moest bekijken", aldus de coach verwijzend naar zijn schorsing.

"We hadden een goede trainingsweek. Er waren bij iedereen lachende gezichten. We wilden iedereen scherp houden en dus hadden we ook een oefenwedstrijd achter gesloten deuren. Westerlo is een leuke ploeg om naar te kijken en ze gaan vooruit. Ze zullen een reactie willen laten zien, dus wij zullen heel sterk moeten zijn", aldus Beale. Bijna 600 supporters trekken mee naar Westerlo op zondagavond, een straffe prestatie.

 

Aernout Van Lindt

Bruno Godeau gelooft er nog in

De 4-0 nederlaag bij Zulte Waregem kwam hard aan bij SK Beveren, maar toch willen ze er niet bij de pakken blijven zitten. Bruno Godeau blijft er alvast in geloven dat het allemaal goed komt of goed kan komen. "We twijfelen niet aan onze kwaliteiten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Met 3 op 9 is de promovendus eigenlijk niet slecht aan het seizoen begonnen. "En misschien hadden we een puntje of drie punten meer verdiend. Als we in de Jupiler Pro League punten willen pakken, gaan we elke match honderd procent moeten zijn", beseft de verdediger.

Aernout Van Lindt

Still spreekt voor belangrijke speeldag

Zaterdagmiddag staan aan de Easi Arena twee ploegen tegenover elkaar die nog altijd wachten op hun eerste overwinning van het seizoen. RAAL La Louvière liet in de voorbije wedstrijden nochtans geregeld goede dingen zien, ook vorige week op Standard. KV Mechelen daarentegen wil zich herpakken na de zwakke prestatie op Charleroi, waar de Mechelse aanhang weinig reden tot tevredenheid had.

Edward Still verwacht dan ook een duel tussen twee hongerige teams. Zijn Wolves willen eindelijk punten oogsten voor hun inspanningen, maar weten dat Malinwa met extra druk en revanchegevoel naar La Louvière afzakt.

RAAL zoekt meer efficiëntie in sterke fases

De coach van RAAL ziet progressie bij zijn groep, maar mist nog stabiliteit over negentig minuten. “We zijn in staat om punten te pakken, maar we kunnen nog niet van begin tot einde overtuigen. We moeten meer halen uit onze sterke momenten en vermijden dat we goals slikken in chaotische fases, zoals tot nu toe gebeurd is”, verklaarde Still bij La Dernière Heure.

Aernout Van Lindt

Euvrard komt met medische update

Vincent Euvrard heeft donderdag op zijn persconferentie een medische update gegeven in aanloop naar de verplaatsing van Standard naar OH Leuven. De Rouches trekken zaterdag naar Den Dreef voor de vierde speeldag in de Pro League, maar zullen dat zonder een aantal spelers doen.

Mohamed El Hankouri is de zwaarst getroffen speler. De aanvaller kampt met een spierblessure en staat naar verwachting twee tot drie weken aan de kant. Ook Marco Ilaimaharitra heeft nog een vergelijkbare herstelperiode nodig.

Standard mist El Hankouri, Ilaimaharitra en Lavalée tegen OH Leuven

Dimitri Lavalée zal zaterdag evenmin inzetbaar zijn. De verdediger speelde een dag na de wedstrijd tegen RAAL nog negentig minuten en ondervond daarna hinder aan de achillespees.

"Mohamed El Hankouri heeft een spierblessure en zal twee tot drie weken out zijn. Marco Ilaimaharitra heeft ongeveer evenveel tijd nodig. Dimitri Lavalée speelde negentig minuten daags na onze match tegen RAAL en kwam er met een klein probleem aan de achillespees uit. Dat zou binnen enkele dagen beter moeten zijn, maar voor dit weekend komt hij te vroeg", aldus Euvrard.

De competitie is opnieuw begonnen. Dit weekend staat speeldag 4 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Speeldag 3 was nog een gebroken speeldag, zoals dat heet. Zes wedstrijden werden dit weekend gespeeld, de drie andere worden maar gespeeld op 2 en 3 september. Dat is om STVV, Anderlecht en KAA Gent de komende weken alle kansen te geven om zich Europees te plaatsen.

En dus gaat deze week ook veel aandacht naar die ploegen in de Europese competities. Vooral voor KAA Gent staat er wel héél veel op het spel. Zij moeten in Edinburgh voorbij Hibernian zien te raken om ook de League Phase van de Conference League te halen.

Club Brugge gaat pas half september onder stoom komen

Ondertussen is Club Brugge nog niet op toerental gekomen. Volgens Ivan Leko zal dat maar tegen half september het geval zijn. Ondanks de leidersplaats met 9 op 9 en een doelsaldo van +7 is blauw-zwart volgens de coach nog niet onder stoom.

Tegen half september moet dat wél het geval zijn. Dan speelt blauw-zwart in de Champions League zijn eerste wedstrijd ook ongeveer. Peter Vandenbempt maakte zich al zorgen in de zaak en vreest voor een mogelijk totaal niet spannende titelstrijd.

Club Brugge naar optreden van David Guetta om de sfeer in de ploeg te krijgen

Aankomend weekend is er de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent, waar de Buffalo's met veel vertrouwen of een ferme domper aan zullen mogen/moeten beginnen. Deze zomer werkte Club Brugge volgens Het Laatste Nieuws dan weer vooral aan de teambuilding.

Club trok eind juli op oefenkamp naar Bretagne, maar daarna volgden al veel momentjes van verbinding om verder aan de teambuilding te werken. Daarbij hoorde ook een concert van David Guetta waar de hele ploeg heen ging, net als etentjes en andere avondjes uit. Ook de komende weken willen ze dat nog een paar keer gaan herhalen.

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