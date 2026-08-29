Live. Transfernieuws 29/8: Veel beweging bij Gent en Anderlecht, Union heeft beet

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Live. Transfernieuws 29/8: Veel beweging bij Gent en Anderlecht, Union heeft beet
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden

Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar een extra centrale verdediger en is daarvoor in Portugal uitgekomen. Paars-wit heeft Victor Rofino op de radar, een 24-jarige verdediger met een verleden in de jeugdopleiding van Real Madrid. Een eerste bod van om en bij het miljoen euro werd door União de Leiria afgewezen, maar Anderlecht lijkt bereid om de onderhandelingen verder te zetten. (Lees meer)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

Denzel De Roeve staat dicht bij een terugkeer naar België. De 22-jarige verdediger lijkt Brann te verlaten voor Union SG, dat na weken onderhandelen zou doorbreken. De Brusselaars zijn bereid stevig te investeren in de voormalige jeugdspeler van Club Brugge. (Lees meer)

OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club

Thomas Kaminski staat voor een nieuwe buitenlandse stap. De 33-jarige doelman verlaat Charlton Athletic en trekt naar APOEL Nicosia, waar hij een contract voor drie seizoenen zal ondertekenen. Daarmee keert de Belg terug naar Cyprus, een competitie die hij uit een eerdere fase van zijn carrière al kent. (Lees meer)

OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

KAA Gent heeft zich opnieuw versterkt in de aanval. De Buffalo’s halen Michel-Ange Balikwisha terug naar België. De 25-jarige flankaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Celtic, waarbij Gent ook een aankoopoptie heeft bedongen. (Lees meer)

Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn

Anderlecht staat op het punt om opnieuw diep in de buidel te tasten. Paars-wit wil Santi Garcia wegplukken bij Gil Vicente en zou bereid zijn om daarvoor een bedrag van om en bij de 8 miljoen euro neer te tellen. Daarmee zou Antoine Sibierski voor de vierde keer in de clubgeschiedenis een transfer van die omvang realiseren. De drie vorige keren draaiden echter uit op een teleurstelling. (Lees meer)

Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op

Anderlecht moet in de slotfase van de transferperiode opnieuw rekening houden met een vertrek van Moussa N'Diaye. De Brusselaars waren eigenlijk van plan om de Senegalese linksachter aan boord te houden, maar Schalke 04 blijft aandringen en de speler zelf zou nadrukkelijk een terugkeer naar Duitsland verkiezen. Voor paars-wit is dat echter geen eenvoudige beslissing, want de opties op de linkerflank zijn bijzonder beperkt. (Lees meer)

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