OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden

KAA Gent heeft zich opnieuw versterkt in de aanval. De Buffalo’s halen Michel-Ange Balikwisha terug naar België. De 25-jarige flankaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Celtic, waarbij Gent ook een aankoopoptie heeft bedongen.

Balikwisha is geen onbekende in de Jupiler Pro League. De Belg genoot zijn opleiding bij Standard en brak uiteindelijk ook door in Luik. In 2021 trok hij naar Antwerp, waar hij zich verder ontwikkelde tot een belangrijke offensieve kracht. Met de Great Old kende hij zijn grootste successen: in 2023 pakte Antwerp zowel de landstitel als de Beker van België. Later dat jaar werd ook de Supercup gewonnen.

Niet geslaagd bij Celtic

Na zijn sterke periode op de Bosuil maakte Balikwisha in 2025 de overstap naar Celtic. In Glasgow kon hij zich echter niet op dezelfde manier doorzetten. Een terugkeer naar België moet hem opnieuw op het juiste spoor zetten. Gent hoopt daarbij te profiteren van zijn kennis van de competitie en zijn kwaliteiten in de laatste meters.

“Balikwisha is een ervaren speler die de Belgische competitie goed kent. Hij heeft al meermaals bewezen dat hij met een individuele actie, assist of doelpunt het verschil kan maken. We zijn dan ook heel blij dat hij onze groep komt versterken”, zegt Gent-coach Rik De Mil.

Gent zocht extra creativiteit

De komst van Balikwisha past in de zoektocht van Gent naar meer offensieve slagkracht. De Buffalo’s willen dit seizoen opnieuw een rol van betekenis spelen en waren daarom nog op zoek naar een speler die voor snelheid en creativiteit kan zorgen vanaf de flank.

“Het is altijd ons plan geweest om ons deze transferperiode aanvallend verder te versterken. Daarover hebben we duidelijke afspraken gemaakt met de coach”, legt sportief directeur Kjeld Fort uit. “Michel-Ange heeft in de Belgische competitie weinig introductie nodig. Hij is snel, doelgericht, technisch sterk en polyvalent. Bovendien is hij bijzonder gedreven om opnieuw zijn beste niveau te halen.”



Lees ook... Michel-Ange Balikwisha maakt opvallende comeback naar JPL›

Die polyvalentie kan voor De Mil belangrijk worden. Balikwisha kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten en beschikt over de individuele actie om een wedstrijd open te breken. Bij Antwerp was hij bovendien gewend om mee te strijden om de prijzen en Europees voetbal.