OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)
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Denzel De Roeve staat dicht bij een terugkeer naar België. De 22-jarige verdediger lijkt Brann te verlaten voor Union SG, dat na weken onderhandelen zou doorbreken. De Brusselaars zijn bereid stevig te investeren in de voormalige jeugdspeler van Club Brugge.

Johan Walckiers

Denzel De Roeve is speler van Union

De eerder aangekondigde transfer van Denzel De Roeve naar Union Saint-Gilloise is nu officieel afgerond. De 22-jarige Belgische rechtsachter komt over van het Noorse Brann SK en heeft in Brussel een contract tot 2031 ondertekend. Union haalt daarmee een jonge verdediger met Europese ervaring binnen. En nog belangrijker: eindelijk een voetbalbelg die Union kan inschrijven op zijn Europese lijst.

De Roeve speelde de voorbije anderhalf jaar 69 officiële wedstrijden voor Brann, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en zeven assists. Vorig seizoen kwam hij bovendien in alle Europa League-duels van de Noren in actie. Daarvoor doorliep hij de opleiding van Club Brugge en speelde hij 65 wedstrijden voor Club NXT.

 

Denzel De Roeve staat dicht bij een terugkeer naar België. De 22-jarige verdediger lijkt Brann te verlaten voor Union SG, dat na weken onderhandelen zou doorbreken. De Brusselaars zijn bereid stevig te investeren in de voormalige jeugdspeler van Club Brugge.

Denzel De Roeve heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in Noorwegen gespeeld. Donderdagavond stond de Belg nog met Brann op het veld tegen PAOK, maar enkele uren later raakte bekend dat hij op weg is naar een vertrek. Zijn volgende bestemming lijkt Union SG te worden, dat de Noorse club na weken onderhandelen zou hebben overtuigd.

Volgens Bergens Tidende zou met de transfer ongeveer 4,5 miljoen euro gemoeid zijn. Union begon de gesprekken met een veel lager bod, maar dat werd geweigerd. De Brusselaars bleven echter aandringen. De Roeve zelf wilde graag terugkeren naar België. Op zijn 22ste zou hij zo voor het eerst in zijn carrière in de Jupiler Pro League uitkomen.

Club Brugge gaf hem nooit zijn kans

Dat maakt zijn parcours extra opvallend. De Roeve werd opgeleid bij Club Brugge, maar kreeg er nooit speelminuten in het eerste elftal. Hij kwam wel uit voor Club NXT, waarna hij in maart 2025 naar Brann vertrok. De Noren betaalden toen slechts 400.000 euro.

Nu staat Brann op het punt om hem voor meer dan tien keer dat bedrag door te verkopen. Dat prijskaartje hangt samen met de stappen die De Roeve sinds zijn vertrek uit België heeft gezet. Hij is niet langer de jonge verdediger die Brugge verliet op zoek naar speelminuten.

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Bij Brann staat de teller inmiddels op 66 wedstrijden, met vijf doelpunten en zeven assists. Hij deed er bovendien de nodige Europese ervaring op. Donderdag stond hij nog mee op het veld tijdens de kwalificatie tegen PAOK in de Conference League, waarna hij liet verstaan dat zijn verhaal bij de club erop zit.

Union SG zou zo opnieuw een stevige transfer aan zijn mercato toevoegen. Voor dit dossier gaf de club al meer dan 13 miljoen euro uit aan vijf nieuwkomers. Met de verwachte 4,5 miljoen euro voor De Roeve blijft de landskampioen dus duidelijk investeren in zijn kern.

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