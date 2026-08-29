OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)

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Denzel De Roeve staat dicht bij een terugkeer naar België. De 22-jarige verdediger lijkt Brann te verlaten voor Union SG, dat na weken onderhandelen zou doorbreken. De Brusselaars zijn bereid stevig te investeren in de voormalige jeugdspeler van Club Brugge.